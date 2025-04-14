Харьков (адрес не указан)
Доступно в 178 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
355,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
355,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
355,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
355,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
355,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
355,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
355,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
355,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
375,34
Экономия при брони: -58,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 72
2.2 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница