Николаев (адрес не указан)
Доступно в 77 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 56 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
355,10 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
355,10 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
355,10 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
381,50
Экономия при брони: -33,90 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
401,09
Экономия при брони: -90,07 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
405,61
Экономия при брони: -94,59 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
355,10 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
355,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 26 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
355,10 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется через 26 мин
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
355,10 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 56 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
382,13
Экономия при брони: -34,02 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
394,55
Экономия при брони: -46,44 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
401,55
Экономия при брони: -48,43 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 26 мин
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
355,10 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
375,54
Экономия при брони: -14,93 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 56 мин
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
371,10
Экономия при брони: -22,83 грн