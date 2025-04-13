Киев
Мемтек (Memtec)

Мемтек (Memtec)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 404 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
344,52 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
381,36 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
357,50
Экономия при брони: -6,10 грн
351,40 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
346,70
Экономия при брони: -47,93 грн
298,77 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
372,80 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
361,60 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
373,58 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
372,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
372,80 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
347,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
372,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
372,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
372,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
372,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
372,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
372,80 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 22
1.8 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
290,97 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
372,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
372,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
372,80 грн
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