Киев (адрес не указан)
Доступно в 404 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
357,50
Экономия при брони: -6,10 грн
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
346,70
Экономия при брони: -47,93 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
372,80 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
372,80 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
372,80 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
372,80 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
372,80 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
372,80 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
372,80 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
372,80 грн
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
372,80 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Верхний Вал, 22
1.8 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
372,80 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
372,80 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
372,80 грн