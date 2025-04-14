Одесса (адрес не указан)
Доступно в 126 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
355,10 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
355,10 грн
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
355,10 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
355,10 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
355,10 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
355,10 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
367,85
Экономия при брони: -13,91 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
355,10 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
366,71
Экономия при брони: -12,74 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
355,10 грн
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
381,50
Экономия при брони: -32,10 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
355,10 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
355,10 грн
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
355,10 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 65
3.5 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
355,10 грн
Подорожник
Одесса, ул. Преображенская, 82
3.6 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
355,10 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
3.6 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница