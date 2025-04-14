Днепр (адрес не указан)
Доступно в 188 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
355,10 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
355,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
355,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
381,50
Экономия при брони: -48,90 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
355,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
355,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
355,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
366,64
Экономия при брони: -26,88 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
392,46
Экономия при брони: -38,04 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
355,10 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
355,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
392,91
Экономия при брони: -39,24 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
355,10 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
399,30
Экономия при брони: -69,47 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
362,60
Экономия при брони: -32,56 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
3.7 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
355,10 грн