Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 153 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
355,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
386,81
Экономия при брони: -39,20 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
366,66
Экономия при брони: -19,61 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
355,10 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
328,00
Экономия при брони: -25,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
328,00
Экономия при брони: -37,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
351,20
Экономия при брони: -9,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
374,53
Экономия при брони: -14,12 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
381,80
Экономия при брони: -39,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
401,73
Экономия при брони: -97,16 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
393,59
Экономия при брони: -101,38 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
398,39
Экономия при брони: -93,80 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 13 мин
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
355,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
393,89
Экономия при брони: -89,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
406,16
Экономия при брони: -52,88 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
397,99
Экономия при брони: -44,84 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
328,00
Экономия при брони: -25,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
355,10 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
381,50
Экономия при брони: -39,50 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Центральный, 27
3.1 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
328,00
Экономия при брони: -25,00 грн