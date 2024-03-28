МЕМАНТИН (MEMANTINE) Действующее вещество
в проявлениях симптомов и прогрессировании нейродегенеративной деменции, по современным научным данным, важную роль играет нарушение глутаминергической нейромедиации, особенно при участии NMDA (N-метил-D-аспартат)-рецепторов. Мемантин представляет собой потенциалзависимый, средней афинности неконкурентный антагонист NMDA-рецепторов. Мемантин блокирует эффекты патологически повышенных уровней глутамата, который может привести к дисфункции нейронов.
У пациентов с болезнью Альцгеймера легкой и тяжелой степени при лечении мемантином в дозе 10 мг 2 раза в сутки после 6-месячного периода лечения определялись такие положительные эффекты, как стабилизация или улучшение состояния общей и функциональной сферы, когнитивных возможностей.
Мемантин характеризуется абсолютной биодоступностью на уровне приблизительно 100%; время достижения Cmax в плазме крови — 3–8 ч. Признаки влияния приема пищи на всасывание отсутствуют. Фармакокинетика имеет линейный характер в диапазоне доз 10–40 мг. Доза 20 мг обусловливает стабильную концентрацию мемантина в плазме крови в пределах от 70 до 150 нг/мл (0,5–1 мкмоль) со значительными индивидуальными вариациями. При назначении суточных доз от 5 до 30 мг соотношение содержания препарата в цереброспинальной жидкости и плазме крови равно 0,52. Приблизительно 45% мемантина связывается с протеинами плазмы крови. В организме человека около 80% мемантина циркулирует в виде исходного вещества, основным метаболитом является не обладающий NMDA-антагонистической активностью N-3,5 диметил-глудантан. Участие цитохрома Р450 в метаболизме in vitro не выявлено.
Мемантин элиминируется преимущественно почками согласно кривой моноэкспоненциальной зависимости с промежутком T½ от 60 до 100 ч, общий клиренс равен 170 мл/мин/1,73 м2. Почечная стадия фармакокинетики мемантина включает также канальцевую реабсорбцию. Скорость почечной элиминации мемантина в условиях щелочной реакции мочи может снижаться в 7–9 раз. Ощелачивание мочи может происходить в результате значительных изменений диеты, например при замене богатого мясными блюдами рациона вегетарианским или вследствие интенсивного приема антацидных препаратов.
У добровольцев пожилого возраста с нормальной или сниженной функцией почек (клиренс креатинина 50–100 мл/мин/1,73 м2) выявляли стойкую корреляцию между значениями клиренса креатинина и общего почечного клиренса мемантина.
Влияние патологии печени на показатели фармакокинетики мемантина не изучалось. Поскольку метаболиты не обладают антагонистической активностью к NMDA-структурам, клинически значимых изменений фармакокинетики при легком и умеренном нарушении функции печени не отмечают. Фармакодинамическая и фармакокинетическая связь: при дозе мемантина 20 мг/сут уровень содержания в цереброспинальной жидкости соответствует величине ki (константа давления) для мемантина, что составляет 0,5 мкмоль в участке фронтальной коры головного мозга человека.
деменция, болезнь Альцгеймера от легкой степени тяжести до тяжелых форм.
лечение следует начинать и проводить под наблюдением врача, который имеет опыт диагностирования и лечения деменции, болезни Альцгеймера. Терапию нужно начинать только при условии наличия опекуна, который будет регулярно контролировать прием препарата пациентом. Диагноз устанавливают согласно действующим рекомендациям.
Взрослые. Лечение нужно начинать с назначения дозы 5 мг/сут (½ таблетки утром) на протяжении 1-й недели. Далее рекомендуют назначение препарата в дозе 10 мг/сут (по ½ таблетки 2 раза в сутки) на протяжении 2-й недели и 15 мг/сут (1 таблетка утром и ½ таблетки в послеобеденное время) на 3-й неделе. Начиная с 4-й недели лечение можно проводить с использованием рекомендованной поддерживающей дозы 20 мг/сут (по 1 таблетке 2 раза в сутки). Максимальная суточная доза составляет 20 мг. С целью снижения риска появления отрицательных реакций поддерживающую дозу определяют путем постепенного увеличения дозирования на 5 мг/нед на протяжении первых 3 нед. Таблетки можно принимать во время или независимо от приема пищи.
Пациенты пожилого возраста. На основе результатов клинических исследований рекомендованная доза для пациентов старше 65 лет составляет 20 мг/сут (10 мг 2 раза в сутки), как указано выше.
Нарушение функции почек. У пациентов с нормальной функцией почек или же с нарушением легкой степени (уровень креатинина в плазме крови до 130 ммоль/л) снижение дозы препарата не требуется. У пациентов с нарушением функции почек средней тяжести (клиренс креатинина 40–60 мл/мин/1,73 м2) суточную дозу требуется снизить до 10 мг. Относительно пациентов с тяжелым нарушением функции почек данные отсутствуют.
повышенная чувствительность к действующему веществу или любому компоненту препарата.
во время клинических исследований при деменции средней и тяжелой степени общая частота побочных эффектов не отличалась от таковой на фоне приема плацебо, а сами побочные эффекты обычно характеризовались легкой и средней степенью тяжести.
Общие данные о наиболее распространенных (>4% для мемантина) побочных эффектах (независимо от причинной связи), наблюдаемых в популяции исследуемых пациентов с деменцией средней и тяжелой степени, приведены в таблице.
|Побочные эффекты по классификации WHO ART – терминологии побочных реакций ВОЗ
|Мемантин n=299, n (%)
|Плацебо n=288, n (%)
|Беспокойство
|27 (9,0)
|50 (17,4)
|Случайное самотравмирование
|20 (6,7)
|20 (6,9)
|Недержание мочи
|17 (5,7)
|21 (7,3)
|Диарея
|16 (5,4)
|14 (4,9)
|Бессонница
|16 (5,4)
|14 (4,9)
|Головокружение
|15 (5,0)
|8 (2,8)
|Головная боль
|15 (5,0)
|9 (3,1)
|Галлюцинации
|15 (5,0)
|6 (2,1)
|Падение
|14 (4,7)
|14 (4,9)
|Запор
|12 (4,0)
|13 (4,5)
|Кашель
|12 (4,0)
|17 (5,9)
Частые побочные эффекты (1–10% и более по сравнению с плацебо) для пациентов, которые принимали мемантин и плацебо, были представлены: галлюцинациями (2 против 0,7%), спутанностью сознания (1,3 против 0,3%), головокружением (1,7 против 1,0%), головной болью (1,7 против 1,4%) и ощущением утомляемости (1 против 0,3%).
Нечастыми побочными эффектами (0,1–1% и более по сравнению с плацебо) были беспокойство, повышение мышечного тонуса, рвота, цистит и повышение либидо.
Есть свидетельства об эпилептических приступах, преимущественно у пациентов, у которых ранее отмечали судорожный синдром.
безопасность применения в период беременности не установлена. Мемантин может проникать в грудное молоко.
Безопасность и эффективность мемантина для лечения детей и подростков не установлены.
Данных относительно применения мемантина для лечения пациентов с нарушением функции печени нет.
Из-за отсутствия данных относительно пациентов с тяжелым нарушением функции почек (клиренс креатинина <9 мл/мин/1,73 м2) применение мемантина в таких случаях не рекомендуется.
Требуется соблюдать осторожность при назначении средства больным эпилепсией, пациентам с эпизодами судорог в анамнезе, а также пациентам с факторами риска развития эпилепсии.
Некоторые факторы, вызывающие повышение рН мочи, могут обусловить необходимость тщательного наблюдения за пациентом. Указанные факторы включают глубокие изменения диеты, например замену богатого мясными блюдами рациона на вегетарианский или же интенсивный прием антацидных средств. Кроме того, рН мочи может повышаться в связи состоянием тубулярного почечного ацидоза, при тяжелой инфекции мочевыводящих путей, вызванной Proteus bacteria.
В рамках большинства клинических исследований пациенты, недавно перенесшие инфаркт миокарда с декомпенсированной застойной сердечной недостаточностью (III–IV степени согласно классификации NYHA), а также с неконтролируемой АГ, исключались из числа участников. Вследствие этого имеются лишь ограниченные соответствующие данные, а пациенты с такими заболеваниями требуют строгого наблюдения.
Применение в период беременности и кормления грудью. Данных о влиянии мемантина в период беременности нет. Экспериментальные исследования на животных указывают на возможность замедления внутриутробного роста при идентичных уровнях или несколько больших концентрациях по сравнению с таковыми у человека. Потенциальный риск у человека неизвестен. Мемантин не следует применять в период беременности за исключением случаев крайней необходимости.
Неизвестно, проникает ли мемантин в грудное молоко, что, однако, может иметь место, учитывая липофильность субстанции. Женщинам, которые применяют мемантин, следует прекратить кормление грудью.
Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами. Болезнь Альцгеймера средней и тяжелой формы обычно ухудшает возможность управлять транспортными средствами и нарушает способность работать с механизмами. Более того, мемантин может влиять на скорость реакции человека, поэтому амбулаторных пациентов следует предупредить о необходимости соблюдения особой осторожности при управлении транспортными средствами или работе с оборудованием.
следует избегать одновременного применения N-метил-D-аспартат(NMDA)-антагонистов (амантадин, кетамин или декстрометорфан). Указанные соединения влияют на такую же систему рецепторов, что и мемантин, а потому побочные эффекты (преимущественно связанные с ЦНС, например риск фармакотоксического психоза) могут быть более частыми или более выраженными. Имеются опубликованные данные о случаях возможного риска при сочетанном применении мемантина и фенитоина.
Учитывая механизм действия, при одновременном применении NMDA-антагонистов возможно усиление эффектов препаратов метилдопы, дофаминергических агонистов и антихолинергических средств. Возможно снижение выраженности эффектов барбитуратов и нейролептических средств. Сочетанное применение мемантина и спазмолитических препаратов, дантролена и баклофена модифицирует их эффекты, что может обусловить необходимость коррекции доз.
Другие лекарственные средства, такие как циметидин, ранитидин, прокаинамид, хинидин, хинин и никотин, которые используют такую же катионную транспортную систему почек, что и амантадин, вероятно, также способны взаимодействовать с мемантином, обусловливая потенциальный риск повышения уровня содержания в плазме крови.
При сочетанном применении мемантина с гидрохлоротиазидом или любым комбинированным средством, содержащим гидрохлоротиазид, возможно снижение уровня содержания последнего в плазме крови.
симптомы: беспокойство, психоз, зрительные галлюцинации, судорожная готовность, сонливость, ступор и потеря сознания.
Лечение симптоматическое.
специальных условий хранения не требует.