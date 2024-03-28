во время клинических исследований при деменции средней и тяжелой степени общая частота побочных эффектов не отличалась от таковой на фоне приема плацебо, а сами побочные эффекты обычно характеризовались легкой и средней степенью тяжести.

Общие данные о наиболее распространенных (>4% для мемантина) побочных эффектах (независимо от причинной связи), наблюдаемых в популяции исследуемых пациентов с деменцией средней и тяжелой степени, приведены в таблице.



Побочные эффекты по классификации WHO ART – терминологии побочных реакций ВОЗ Мемантин n=299, n (%) Плацебо n=288, n (%) Беспокойство 27 (9,0) 50 (17,4) Случайное самотравмирование 20 (6,7) 20 (6,9) Недержание мочи 17 (5,7) 21 (7,3) Диарея 16 (5,4) 14 (4,9) Бессонница 16 (5,4) 14 (4,9) Головокружение 15 (5,0) 8 (2,8) Головная боль 15 (5,0) 9 (3,1) Галлюцинации 15 (5,0) 6 (2,1) Падение 14 (4,7) 14 (4,9) Запор 12 (4,0) 13 (4,5) Кашель 12 (4,0) 17 (5,9)



Частые побочные эффекты (1–10% и более по сравнению с плацебо) для пациентов, которые принимали мемантин и плацебо, были представлены: галлюцинациями (2 против 0,7%), спутанностью сознания (1,3 против 0,3%), головокружением (1,7 против 1,0%), головной болью (1,7 против 1,4%) и ощущением утомляемости (1 против 0,3%).

Нечастыми побочными эффектами (0,1–1% и более по сравнению с плацебо) были беспокойство, повышение мышечного тонуса, рвота, цистит и повышение либидо.

Есть свидетельства об эпилептических приступах, преимущественно у пациентов, у которых ранее отмечали судорожный синдром.