Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 130 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается через 59 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
355,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 59 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
392,83
Экономия при брони: -45,22 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 59 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 59 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
328,00
Экономия при брони: -43,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 59 мин
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
355,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 59 мин
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 59 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
355,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 59 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
355,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 59 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
371,60
Экономия при брони: -18,33 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 59 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
355,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 59 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
355,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 59 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 59 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
366,37
Экономия при брони: -17,98 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 59 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
355,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 59 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
371,04
Экономия при брони: -22,65 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 29 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
396,23
Экономия при брони: -47,84 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 59 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
355,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 59 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
378,87
Экономия при брони: -24,87 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 59 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
328,00
Экономия при брони: -43,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 59 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Мемтек® таблетки, диспергируемые в ротовой полости 10 мг блистер №30
Дарница
355,10 грн