ингибиторы транспортных белков. Розувастатин является субстратом для некоторых транспортных белков, в том числе печеночного транспортера захвата ОАТР1В1 и эффлюксного транспортера BCRP. Одновременное применение розувастатина с лекарственными средствами, угнетающими эти транспортные белки, может приводить к повышению его концентрации в плазме крови и риска развития миопатии (см. ПРИМЕНЕНИЕ, ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, таблицу).

Циклоспорин. В период сочетанного применения розувастатина и циклоспорина значения AUC розувастатина были в среднем примерно в 7 раз выше, чем наблюдаемые у здоровых добровольцев (см. таблицу). Розувастатин противопоказан пациентам, которые одновременно получают циклоспорин (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).

Ингибиторы протеазы. Хотя точный механизм взаимодействия неизвестен, одновременное применение ингибиторов протеазы может значительно повышать экспозицию розувастатина (см. таблицу). Например, в исследовании фармакокинетики одновременное применение 10 мг розувастатина и комбинированного лекарственного средства, содержащего два ингибитора протеазы (300 мг атазанавира/100 мг ритонавира), у здоровых добровольцев сопровождалось повышением AUC и C max розувастатина примерно в 3 и 7 раз соответственно. Одновременное применение препарата Розулип Плюс и некоторых комбинаций ингибиторов протеазы возможно после коррекции дозы препарата Розулип Плюс, исходя из ожидаемого повышения экспозиции розувастатина (см. ПРИМЕНЕНИЕ, ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, таблицу).

Гемфиброзил и другие гиполипидемические средства. Одновременное применение препарата Розулип Плюс и гемфиброзила приводило к двукратному повышению AUC и C max розувастатина (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).

Исходя из данных специальных исследований, фармакокинетически значимого взаимодействия с фенофибратом не ожидается, однако возможно фармакодинамическое взаимодействие. Гемфиброзил, фенофибрат, другие фибраты и гиполипидемические дозы ниацина (никотиновой кислоты) (1 г/сут или выше) повышают риск развития миопатии при одновременном применении с ингибиторами ГМГ-КоА, вероятно, за счет того, что они могут вызывать развитие миопатии, если их применять отдельно. Доза 40 мг противопоказана при одновременном применении фибратов (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ и ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ). Одновременный прием фенофибрата или гемфиброзила повышает концентрацию общего эзетимиба примерно в 1,5–1,7 раза соответственно. Хотя такое повышение не считается клинически значимым, одновременный прием препарата Розулип Плюс с гемфиброзилом противопоказан, а с другими фибратами — не рекомендуется.

У пациентов, принимающих эзетимиб и фенофибрат, существует риск развития холелитиаза и желчнокаменной болезни.

При подозрении на развитие желчнокаменной болезни у пациента, принимающего эзетимиб и фенофибрат, показано проведение обследования желчного пузыря, а указанную терапию следует приостановить.

Одновременный прием фенофибрата или гемфиброзила умеренно повышает концентрацию общего эзетимиба (примерно в 1,5–1,7 раза соответственно).

Комбинированная терапия эзетимибом и другими фибратами не исследовалась.

Фибраты могут увеличивать выделение ХС в желчь, что приводит к развитию желчнокаменной болезни. В ходе исследований на животных эзетимиб иногда повышал уровень ХС в пузырной желчи, но не у всех видов. Риск образования камней, связанный с терапевтическим применением эзетимиба, не выявлен.

Антацидные препараты. Одновременное применение препарата Розулип Плюс с суспензиями антацидов, содержащими гидроксид алюминия или магния, снижало концентрацию розувастатина в плазме крови на 50%. Этот эффект был менее выраженным в случае применения антацидных средств через 2 ч после приема препарата Розулип Плюс. Клиническая значимость этого взаимодействия не изучалась.

Одновременный прием антацидов снижает степень абсорбции эзетимиба, но не влияет на его биодоступность. Такое снижение степени абсорбции нельзя считать клинически значимым.

Эритромицин. Одновременное применение розувастатина и эритромицина снижало AUC розувастатина на 20%, а C max — на 30%. Это взаимодействие может быть вызвано усиленной перистальтикой кишечника вследствие действия эритромицина.

Ферменты цитохрома Р450. Результаты исследований in vitro и in vivo свидетельствуют, что розувастатин не ингибирует и не стимулирует изоферменты цитохрома Р450. Кроме этого, розувастатин является слабым субстратом указанных изоферментов. Таким образом, взаимодействия с лекарственными средствами в результате метаболизма, опосредованного Р450, не ожидается. Не наблюдалось клинически значимых взаимодействий между розувастатином и флуконазолом (ингибитором CYP 2C9 и CYP 3A4) или кетоконазолом (ингибитором CYP 2A6 и CYP 3A4).

В доклинических исследованиях установлено, что эзетимиб не индуцирует ферменты цитохрома Р450, которые метаболизируют лекарственные средства. Не отмечалось клинически значимых фармакокинетических взаимодействий между эзетимибом и лекарственными средствами, которые метаболизируются цитохромами P450: 1A2, 2D6, 2C8, 2C9, 3A4 или N-ацетилтрансферазой.

Взаимодействия, требующие коррекции дозы розувастатина. В случае необходимости применения розувастатина с другими лекарственными средствами, способными повышать экспозицию розувастатина, дозу препарата следует скорректировать. Если ожидается, что экспозиция препарата (AUC) возрастет примерно в 2 или более раз, применение Розулипа Плюс следует начинать с дозы 5 мг 1 раз в сутки. Максимальную суточную дозу препарата Розулип Плюс необходимо скорректировать таким образом, чтобы ожидаемая экспозиция розувастатина не превышала экспозицию, отмечаемую при приеме дозы 40 мг/сут без применения лекарственных средств, взаимодействующих с препаратом; например, при применении с гемфиброзилом доза препарата Розулип Плюс составит 20 мг (увеличение экспозиции в 1,9 раза), при применении с комбинацией ритонавир/атазанавир — 10 мг (увеличение в 3,1 раза), при одновременном применении с циклоспорином — 5 мг ( увеличение в 7,1 раза).

Таблица

Влияние сопутствующих лекарственных средств на экспозицию розувастатина (AUC; в порядке уменьшения величины) по опубликованным данным клинических исследований



Режим дозирования взаимодействующего лекарственного средства Режим дозирования розувастатина Изменения AUC розувастатина Циклоспорин от 75 мг 2 раза в сутки до 200 мг 2 раза в сутки, 6 мес 10 мг 1 раз в сутки, 10 дней ↑7,1 раза Атазанавир 300 мг/ритонавир 100 мг 1 раз в сутки, 8 дней 10 мг, однократная доза ↑3,1 раза Симепривир 150 мг 1 раз в сутки, 7 дней 10 мг, однократная доза ↑2,8 раза Лопинавир 400 мг/ритонавир 100 мг 2 раза в сутки, 17 дней 20 мг 1 раз в сутки, 7 дней ↑2,1 раза Гемфиброзил 600 мг 2 раза в сутки, 7 дней 80 мг, однократная доза ↑1,9 раза Элтромбопак 75 мг 1 раз в сутки, 5 дней 10 мг, однократная доза ↑1,6 раза Дарунавир 600 мг/ритонавир 100 мг 2 раза в сутки, 7 дней 10 мг 1 раз в сутки, 7 дней ↑1,5 раза Типранавир 500 мг/ритонавир 200 мг 2 раза в сутки, 11 дней 10 мг, однократная доза ↑1,4 раза Дронедарон 400 мг 2 раза в сутки Неизвестно ↑1,4 раза Итраконазол 200 мг 1 раз в сутки, 5 дней 10 мг, однократная доза ↑1,4 раза** Эзетимиб 10 мг 1 раз в сутки, 14 дней 10 мг 1 раз в сутки, 14 дней ↑1,2 раза** Фозампренавир 700 мг/ритонавир 100 мг 2 раза в сутки, 8 дней 10 мг, однократная доза ↔ Алеглитазар 0,3 мг, 7 дней 40 мг, 7 дней ↔ Силимарин 140 мг 3 раза в сутки, 5 дней 10 мг, однократная доза ↔ Фенофибрат 67 мг 3 раза в сутки, 7 дней 10 мг, 7 дней ↔ Рифампин 450 мг 1 раз в сутки 7 дней 20 мг, однократная доза ↔ Кетоконазол 200 мг 2 раза в сутки, 7 дней 80 мг, однократная доза ↔ Флуконазол 200 мг 1 раз в сутки, 11 дней 80 мг, однократная доза ↔ Эритромицин 500 мг 4 раз в сутки, 7 дней 80 мг, однократная доза ↓20% Байкалин 50 мг 3 раз в сутки, 14 дней 20 мг, однократная доза ↓ 47%