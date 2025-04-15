Розулип® Плюс (Rosulip® Plus)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 188 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
627,00
Экономия при брони: -44,10 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
609,00
Экономия при брони: -26,10 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
551,79
Экономия при брони: -2,31 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
680,02
Экономия при брони: -67,85 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
932,39
Экономия при брони: -109,78 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
467,18
Экономия при брони: -71,18 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
939,38
Экономия при брони: -84,66 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
623,50
Экономия при брони: -8,50 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
880,30
Экономия при брони: -39,80 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
609,00
Экономия при брони: -26,10 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
828,00
Экономия при брони: -4,20 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
609,00
Экономия при брони: -2,10 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
828,00
Экономия при брони: -4,20 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
683,00
Экономия при брони: -68,00 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
920,90
Экономия при брони: -80,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
928,04
Экономия при брони: -32,98 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
637,00
Экономия при брони: -22,00 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
588,83
Экономия при брони: -28,21 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
713,38
Экономия при брони: -116,27 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
972,23
Экономия при брони: -160,91 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
453,85
Экономия при брони: -50,55 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
929,25
Экономия при брони: -112,26 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
682,19
Экономия при брони: -72,19 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
940,10
Экономия при брони: -131,38 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 32 мин
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
652,00 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
882,00
Экономия при брони: -58,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
703,14
Экономия при брони: -93,14 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
924,06
Экономия при брони: -115,34 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
699,38
Экономия при брони: -48,92 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
949,63
Экономия при брони: -127,78 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
682,18
Экономия при брони: -31,64 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
961,97
Экономия при брони: -45,33 грн