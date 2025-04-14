Розулип® Плюс (Rosulip® Plus)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 236 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
697,94
Экономия при брони: -71,81 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
998,90
Экономия при брони: -142,90 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
694,95
Экономия при брони: -68,82 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
954,79
Экономия при брони: -98,79 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
694,62
Экономия при брони: -66,51 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
979,97
Экономия при брони: -63,15 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
599,30
Экономия при брони: -3,20 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
682,77
Экономия при брони: -75,85 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
961,52
Экономия при брони: -131,54 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
483,46
Экономия при брони: -60,88 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
596,60
Экономия при брони: -0,50 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
828,60
Экономия при брони: -11,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
668,03
Экономия при брони: -31,45 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
919,70
Экономия при брони: -89,72 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
485,25
Экономия при брони: -57,16 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
943,17
Экономия при брони: -112,49 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
682,28
Экономия при брони: -75,56 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
978,88
Экономия при брони: -135,14 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
698,34
Экономия при брони: -80,39 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
922,81
Экономия при брони: -90,58 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
722,44
Экономия при брони: -104,49 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
947,09
Экономия при брони: -114,86 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
697,34
Экономия при брони: -67,78 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
917,39
Экономия при брони: -67,10 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
690,06
Экономия при брони: -82,83 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
654,70 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
933,27
Экономия при брони: -113,89 грн