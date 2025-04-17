Розулип® Плюс (Rosulip® Plus)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 89 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
654,40
Экономия при брони: -39,40 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
929,70
Экономия при брони: -90,20 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
653,97
Экономия при брони: -19,62 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
680,60
Экономия при брони: -65,60 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
943,90
Экономия при брони: -104,40 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
654,40
Экономия при брони: -39,40 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
629,98
Экономия при брони: -70,04 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
719,48
Экономия при брони: -124,54 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
984,89
Экономия при брони: -186,89 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
653,10
Экономия при брони: -38,10 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
896,80
Экономия при брони: -57,30 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
479,56
Экономия при брони: -72,31 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
988,79
Экономия при брони: -154,76 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
676,40
Экономия при брони: -61,40 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
892,90
Экономия при брони: -53,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
678,91
Экономия при брони: -100,28 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
981,00
Экономия при брони: -160,68 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
692,40
Экономия при брони: -77,40 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
937,40
Экономия при брони: -97,90 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
684,73
Экономия при брони: -90,37 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
969,25
Экономия при брони: -148,21 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
651,80 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
671,00
Экономия при брони: -56,00 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
921,80
Экономия при брони: -82,30 грн