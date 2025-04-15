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Розулип® Плюс (Rosulip® Plus)

Розулип® Плюс (Rosulip® Plus)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 194 аптеках в Львов
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
388,06 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
798,40 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
617,50 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
844,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
719,62
Экономия при брони: -97,75 грн
621,87 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
750,80 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
455,89
Экономия при брони: -53,36 грн
402,53 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
898,40
Экономия при брони: -73,80 грн
824,60 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
563,30 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
445,62 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
593,00 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
837,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
683,50
Экономия при брони: -80,00 грн
603,50 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
925,80
Экономия при брони: -101,20 грн
824,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
657,90
Экономия при брони: -54,40 грн
603,50 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
938,00
Экономия при брони: -113,40 грн
824,60 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
717,72
Экономия при брони: -91,62 грн
626,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
692,71
Экономия при брони: -64,56 грн
628,15 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
950,10
Экономия при брони: -86,82 грн
863,28 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
561,30 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
267,73 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
680,60
Экономия при брони: -77,10 грн
603,50 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
898,40
Экономия при брони: -73,80 грн
824,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
692,40
Экономия при брони: -88,90 грн
603,50 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
930,40
Экономия при брони: -105,80 грн
824,60 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
380,59 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
528,13 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
675,00
Экономия при брони: -71,50 грн
603,50 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
925,80
Экономия при брони: -101,20 грн
824,60 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 18:00
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
750,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
609,50
Экономия при брони: -6,00 грн
603,50 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
824,60 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
618,50 грн
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