Розулип® Плюс (Rosulip® Plus)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 194 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
719,62
Экономия при брони: -97,75 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
455,89
Экономия при брони: -53,36 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
898,40
Экономия при брони: -73,80 грн
D.s.
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
683,50
Экономия при брони: -80,00 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
925,80
Экономия при брони: -101,20 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
657,90
Экономия при брони: -54,40 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
938,00
Экономия при брони: -113,40 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
717,72
Экономия при брони: -91,62 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
692,71
Экономия при брони: -64,56 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
950,10
Экономия при брони: -86,82 грн
D.s.
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
680,60
Экономия при брони: -77,10 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
898,40
Экономия при брони: -73,80 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
692,40
Экономия при брони: -88,90 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
930,40
Экономия при брони: -105,80 грн
D.s.
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
675,00
Экономия при брони: -71,50 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
925,80
Экономия при брони: -101,20 грн
D.s.
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
609,50
Экономия при брони: -6,00 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis