Розулип® Плюс (Rosulip® Plus)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 108 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
687,70
Экономия при брони: -91,81 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
933,06
Экономия при брони: -116,93 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
219,04
Экономия при брони: -8,52 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
891,30
Экономия при брони: -30,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
696,04
Экономия при брони: -97,67 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
957,87
Экономия при брони: -108,87 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
658,30
Экономия при брони: -28,00 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
899,50
Экономия при брони: -38,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
654,70
Экономия при брони: -24,40 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
901,50
Экономия при брони: -40,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
679,90
Экономия при брони: -49,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
691,33
Экономия при брони: -95,44 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
982,79
Экономия при брони: -128,44 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 30 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
700,23
Экономия при брони: -101,86 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
949,63
Экономия при брони: -133,34 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
654,60
Экономия при брони: -24,30 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
896,80
Экономия при брони: -36,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
682,77
Экономия при брони: -64,59 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
923,25
Экономия при брони: -107,53 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
681,14
Экономия при брони: -62,96 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
932,25
Экономия при брони: -116,53 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
655,80
Экономия при брони: -25,50 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
916,30
Экономия при брони: -55,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
697,81
Экономия при брони: -103,28 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
957,10
Экономия при брони: -147,37 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
676,75
Экономия при брони: -82,22 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
925,11
Экономия при брони: -105,41 грн