Розулип® Плюс (Rosulip® Plus)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 796 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
658,20
Экономия при брони: -25,80 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
921,80
Экономия при брони: -60,70 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
682,60
Экономия при брони: -52,80 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
937,40
Экономия при брони: -78,20 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 1 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
653,89
Экономия при брони: -99,39 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
693,78
Экономия при брони: -105,45 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
683,95
Экономия при брони: -68,99 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
934,23
Экономия при брони: -104,72 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
653,89
Экономия при брони: -65,56 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
935,58
Экономия при брони: -142,21 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
687,27
Экономия при брони: -61,32 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
947,09
Экономия при брони: -78,23 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
683,40
Экономия при брони: -53,60 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
897,20
Экономия при брони: -38,00 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis