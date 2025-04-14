Розулип® Плюс (Rosulip® Plus)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 255 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
682,44
Экономия при брони: -57,53 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
937,18
Экономия при брони: -64,92 грн
Мелисса
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
682,23
Экономия при брони: -52,36 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
928,33
Экономия при брони: -35,90 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
683,09
Экономия при брони: -54,94 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
933,78
Экономия при брони: -76,29 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
706,54
Экономия при брони: -81,57 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
927,53
Экономия при брони: -80,07 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
438,42
Экономия при брони: -18,88 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
921,80
Экономия при брони: -63,30 грн
Софья
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
654,90 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
654,90 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
974,92
Экономия при брони: -135,34 грн
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
736,31
Экономия при брони: -111,34 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
635,10
Экономия при брони: -70,18 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
689,20
Экономия при брони: -60,20 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
603,30
Экономия при брони: -30,68 грн