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Розулип® Плюс (Rosulip® Plus)

Розулип® Плюс (Rosulip® Plus)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 255 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
586,11 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
828,66 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
603,00 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
827,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
605,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
608,64 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
796,02 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
682,44
Экономия при брони: -57,53 грн
624,91 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
937,18
Экономия при брони: -64,92 грн
872,26 грн
Мелисса
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
870,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
682,23
Экономия при брони: -52,36 грн
629,87 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
928,33
Экономия при брони: -35,90 грн
892,43 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
683,09
Экономия при брони: -54,94 грн
628,15 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
933,78
Экономия при брони: -76,29 грн
857,49 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
824,10 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
605,50 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
826,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
706,54
Экономия при брони: -81,57 грн
624,97 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
927,53
Экономия при брони: -80,07 грн
847,46 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
438,42
Экономия при брони: -18,88 грн
419,54 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
921,80
Экономия при брони: -63,30 грн
858,50 грн
Софья
Открыто
Закроется в 18:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
594,00 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
870,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
618,57 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
797,70 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
641,00 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
826,50 грн
Аптека нц
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
654,90 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
654,90 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
974,92
Экономия при брони: -135,34 грн
839,58 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
626,60 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
768,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
736,31
Экономия при брони: -111,34 грн
624,97 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
635,10
Экономия при брони: -70,18 грн
564,92 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
689,20
Экономия при брони: -60,20 грн
629,00 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
603,30
Экономия при брони: -30,68 грн
572,62 грн
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