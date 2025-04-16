Розулип® Плюс (Rosulip® Plus)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 172 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
425,48
Экономия при брони: -31,22 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
693,48
Экономия при брони: -100,51 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
972,58
Экономия при брони: -149,55 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
609,00
Экономия при брони: -43,20 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
828,00
Экономия при брони: -25,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
236,34
Экономия при брони: -38,41 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
954,90
Экономия при брони: -117,09 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
690,81
Экономия при брони: -92,84 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
988,70
Экономия при брони: -134,52 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
689,17
Экономия при брони: -93,34 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
942,10
Экономия при брони: -104,42 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
684,47
Экономия при брони: -90,09 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
940,40
Экономия при брони: -106,32 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
541,74
Экономия при брони: -2,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
679,46
Экономия при брони: -85,08 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
917,86
Экономия при брони: -83,78 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
684,20
Экономия при брони: -91,66 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
968,50
Экономия при брони: -158,12 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 12 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
689,37
Экономия при брони: -97,79 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
939,20
Экономия при брони: -127,59 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 42 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
685,05
Экономия при брони: -92,23 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
932,17
Экономия при брони: -121,79 грн