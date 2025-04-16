Розулип® Плюс (Rosulip® Plus)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 105 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
675,96
Экономия при брони: -64,29 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
927,82
Экономия при брони: -30,16 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
654,60
Экономия при брони: -30,90 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
895,70
Экономия при брони: -44,50 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
459,84
Экономия при брони: -42,70 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
630,71
Экономия при брони: -60,65 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
690,10
Экономия при брони: -66,40 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
936,50
Экономия при брони: -85,30 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
693,46
Экономия при брони: -79,73 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
943,62
Экономия при брони: -107,75 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
717,29
Экономия при брони: -103,56 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
951,05
Экономия при брони: -146,11 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
673,80
Экономия при брони: -50,10 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
896,30
Экономия при брони: -45,10 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
683,50
Экономия при брони: -59,80 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
896,30
Экономия при брони: -45,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 32 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
656,60
Экономия при брони: -32,90 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
898,90
Экономия при брони: -47,70 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется через 32 мин
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
698,65
Экономия при брони: -101,88 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
316,86
Экономия при брони: -45,22 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
690,35
Экономия при брони: -95,82 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
940,54
Экономия при брони: -121,95 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Розулип® Плюс капсулы твердые 10 мг + 10 мг блистер №30
Egis
681,85
Экономия при брони: -87,32 грн
Розулип® Плюс капсулы твердые 20 мг + 10 мг блистер №30
Egis
928,24
Экономия при брони: -109,65 грн