Фармакодинамика.

Точный механизм действия препарата АВОДЕЛЬ неизвестен. В рекомендуемых дозах левоноргестрел влияет на овуляцию и оплодотворение, если половой акт имеет место в предовуляторную фазу менструального цикла, то есть в момент наибольшей вероятности оплодотворения. При начавшейся имплантации препарат не эффективен.

Эффективность: согласно результатам ранее проведенного клинического исследования, 750 мкг левоноргестрела (в виде двух доз 750 мкг, принятых с интервалом в 12 часов) предотвращает беременность в 85% случаев. Чем больше времени прошло между половым актом и приемом препарата, тем ниже его эффективность (95% в течение первых 24 часов, 85% — в период с 24 до 48 часов, и 58% — в период от 48 до 72 часов).

Согласно результатам ранее проведенного клинического исследования, 2 таблетки левоноргестрела 750 мкг, принятые одновременно (в течение 72 часов после незащищенного полового акта), предотвращают беременность в 84% случаев. Различий в частоте беременности у женщин, принимавших препарат на третий или четвертый день после незащищенного полового акта, нет (p > 0,2).

Есть ограниченные данные, требующие дальнейшего подтверждения, о влиянии избыточной массы тела/высокого индекса массы тела (ИМТ) на контрацептивную эффективность. В трех исследованиях Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) наблюдалось отсутствие тенденции к снижению эффективности с увеличением массы тела/ИМТ (см. таблицу 1), в то время как двух других исследованиях наблюдалось снижение эффективности с увеличением массы тела/ИМТ (см. таблицу 2). Оба мета-анализа проведены с исключением случаев приема препарата позднее 72 часов после незащищенного полового акта (применение не по назначению) и женщин, которые имели незащищенные половые акты после приема препарата.

Таблица 1

ИМТ (кг/м2) Женщины с низкой массой тела 0−18,5 Женщины с нормальной массой тела 18,5−25 Женщины с избыточной массой тела 25−30 Женщины с ожирением ≥ 30 Общее количество 600 3952 1051 256 Количество беременностей 11 3952 6 3 Частота беременностей 1,83% 0,99% 0,57% 1,17% Доверительный интервал 0,92–3,26 0,70–1,35 0,21–1,24 0,24–3,39

Таблица 2

ИМТ (кг/м2) Женщины с низкой массой тела 0−18,5 Женщины с нормальной массой тела 18,5−25 Женщины с избыточной массой тела 25−30 Женщины с ожирением ≥ 30 Общее количество 64 933 339 212 Количество беременностей 1 9 8 11 Частота беременностей 1,56% 0,96% 2,36% 5,19% Доверительный интервал 0,04–8,40 0,44–1,82 1,02–4,60 2,62–9,09

Рекомендуемые дозы левоноргестрела существенно не влияют на факторы свертывания крови, обмен жиров и углеводов.

Фармакокинетика.

При пероральном приеме левоноргестрел быстро и почти полностью всасывается.

По данным исследования 16 пациенток, через 2 часа после однократного приема левоноргестрела 1,5 мг Cmax равна 18,5 нг/мл.

После достижения максимальной концентрации уровень левоноргестрела в крови снижается, средний период полувыведения примерно ─ 26 часов.

Выводится в виде метаболитов с мочой и калом в равных соотношениях. Биотрансформация левоноргестрела осуществляется метаболическим путем, характерным для стероидов. В печени левоноргестрел гидроксилируется и в виде глюкуронидных конъюгатов выводится из организма. Фармакологически активные метаболиты левоноргестрела неизвестны.

Левоноргестрел вступает в связь с альбумином сыворотки крови и глобулином, связывающим половые гормоны (ГСПГ). 1,5% общего количества в плазме крови находится в форме свободного стероида, 65% специфически связаны с ГСПГ.

Биодоступность составляет 100% от принятой дозы.

0,1% принятой дозы попадает в организм младенца вместе с грудным молоком.