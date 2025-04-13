Харьков (адрес не указан)
Доступно в 336 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 10 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
390,70
Экономия при брони: -73,74 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 10 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
395,92
Экономия при брони: -80,75 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
387,60
Экономия при брони: -7,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
Первая аптека
Открыто
Закроется через 10 мин
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
398,10 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется через 10 мин
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
396,99
Экономия при брони: -136,68 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 10 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 10 мин
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 10 мин
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord