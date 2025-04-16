Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 165 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
396,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
396,00
Экономия при брони: -74,54 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
369,00
Экономия при брони: -32,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
395,01
Экономия при брони: -18,99 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
396,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
387,81
Экономия при брони: -28,18 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
400,76
Экономия при брони: -40,85 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
396,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
396,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
391,57
Экономия при брони: -67,42 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
396,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
401,60
Экономия при брони: -77,45 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 44 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
397,26
Экономия при брони: -73,11 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
396,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
391,43
Экономия при брони: -67,58 грн