Днепр (адрес не указан)
Доступно в 217 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
402,33
Экономия при брони: -62,62 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
398,36
Экономия при брони: -58,65 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
417,71
Экономия при брони: -26,41 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 25 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
390,46
Экономия при брони: -51,38 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
398,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
398,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
384,24
Экономия при брони: -45,16 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
386,02
Экономия при брони: -46,94 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
400,10
Экономия при брони: -44,97 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
396,97
Экономия при брони: -34,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
394,91
Экономия при брони: -32,84 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
388,44
Экономия при брони: -49,20 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 25 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
394,05
Экономия при брони: -38,92 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
385,26
Экономия при брони: -30,13 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 25 мин
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
3.7 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord