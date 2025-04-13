Киев
Аводель (Avodel)

Аводель (Avodel)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 699 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
338,72 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
355,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
355,41 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
357,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
353,93 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
385,30
Экономия при брони: -17,50 грн
367,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
378,80
Экономия при брони: -11,10 грн
367,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
365,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
251,07 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
374,67
Экономия при брони: -43,71 грн
330,96 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
336,30 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
0.9 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
336,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
381,08
Экономия при брони: -122,16 грн
258,92 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
256,42 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Гончара Олеся, 28/31
1.0 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
336,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
258,79 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
376,31
Экономия при брони: -41,20 грн
335,11 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
274,95 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
363,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
399,24
Экономия при брони: -93,86 грн
305,38 грн
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