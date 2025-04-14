Одесса (адрес не указан)
Доступно в 191 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
413,03
Экономия при брони: -16,38 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
409,67
Экономия при брони: -12,97 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
394,84
Экономия при брони: -60,66 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
394,16
Экономия при брони: -59,98 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
398,10 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
385,56
Экономия при брони: -72,94 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
392,07
Экономия при брони: -57,89 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
398,10 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
416,67
Экономия при брони: -20,56 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
395,25
Экономия при брони: -20,13 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
391,87
Экономия при брони: -36,72 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord