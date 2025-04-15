Львов (адрес не указан)
Доступно в 146 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
392,72
Экономия при брони: -106,56 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
401,21
Экономия при брони: -93,63 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
391,90
Экономия при брони: -98,25 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
378,00
Экономия при брони: -7,00 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
386,50
Экономия при брони: -15,50 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
378,10
Экономия при брони: -7,10 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
378,40
Экономия при брони: -7,40 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
376,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
382,90
Экономия при брони: -11,90 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
398,15
Экономия при брони: -90,39 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
373,30
Экономия при брони: -2,30 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
374,30
Экономия при брони: -3,30 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord