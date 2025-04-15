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Аводель (Avodel)

Аводель (Avodel)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 146 аптеках в Львов
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
392,72
Экономия при брони: -106,56 грн
286,16 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
371,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
364,50 грн
Swiss pharmacy
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
377,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
371,00 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
401,21
Экономия при брони: -93,63 грн
307,58 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
391,90
Экономия при брони: -98,25 грн
293,65 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
371,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
378,00
Экономия при брони: -7,00 грн
371,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
386,50
Экономия при брони: -15,50 грн
371,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
378,10
Экономия при брони: -7,10 грн
371,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
351,90 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
348,03 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
378,40
Экономия при брони: -7,40 грн
371,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:30
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
376,00
Экономия при брони: -5,00 грн
371,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
382,90
Экономия при брони: -11,90 грн
371,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
398,15
Экономия при брони: -90,39 грн
307,76 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
373,30
Экономия при брони: -2,30 грн
371,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
374,30
Экономия при брони: -3,30 грн
371,00 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
371,00 грн
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