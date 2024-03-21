ЛЕВОНОРГЕСТРЕЛ (LEVONORGESTRELUM)

таблетки принимают сразу после полового акта. При повторном половом акте через 8 ч после приема 0,75 мг левоноргестрела дополнительно принимают в той же дозе.

Внутриматочная система с левоноргестрелом вводится в полость матки и действует эффективно в течение 5 лет. Начальная скорость выделения in vivo составляет 20 мкг/сут и через 5 лет снижается до 10 мкг/сут. Средняя за 5-летний период скорость выделения левоноргестрела составляет 14 мкг/сут.