ЛЕВОНОРГЕСТРЕЛ (LEVONORGESTRELUM) Действующее вещество
NLM: 13-этил-17α-этинил-17-гидроксигон-4-ен-3-он.
RTECS: 13-этил-17-α-этинил-17-β-гидрокси-4-гонен-3-он; или 13-этил-17-α-этинилгон-4-ен-17-β-ол-3-он; или 17-этинил-18-метил-19-нортестостерон; или 17-α-этинил-13-β-этил-17-β-гидрокси-4-эстрен-3-он.
гестаген; применяется в качестве посткоитального гормонального противозачаточного средства. Прием в разовой дозе 0,75 мг сразу после полового акта оказывает контрацептивное действие.
предупреждение беременности у женщин, которые имеют редкие половые контакты. Допустимая частота приема левоноргестрела в дозе 0,75 мг — не более 2–4 раз в течение 1 мес. В случае более частых половых контактов целесообразнее применять комбинированные гормональные противозачаточные средства или другие методы предупреждения беременности.
таблетки принимают сразу после полового акта. При повторном половом акте через 8 ч после приема 0,75 мг левоноргестрела дополнительно принимают в той же дозе.
Внутриматочная система с левоноргестрелом вводится в полость матки и действует эффективно в течение 5 лет. Начальная скорость выделения in vivo составляет 20 мкг/сут и через 5 лет снижается до 10 мкг/сут. Средняя за 5-летний период скорость выделения левоноргестрела составляет 14 мкг/сут.
заболевания печени и желчных протоков, наличие в анамнезе указания на желтуху в период беременности.
возможны тошнота, менструальноподобное кровотечение на 2–3-й день после приема левоноргестрела, уменьшающееся при приеме аскорбиновой кислоты и рутина. При обильном кровотечении перед повторным приемом требуется гинекологическое обследование.