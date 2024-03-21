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Активные вещества — “Л”ЛЕВОНОРГЕСТРЕЛ (LEVONORGESTRELUM)

ЛЕВОНОРГЕСТРЕЛ (LEVONORGESTRELUM) Действующее вещество

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Найдено: 9 препаратов
Постинор таблетки, 0,75 мг, блистер, № 2; Gedeon Richter
Постинор Таблетки, 0,75 мг, блистер, № 2 Gedeon Richter
В 1087 аптеках
от 319,19 грн
Цены в аптеках
Эскапел таблетки, 1,5 мг, блистер, № 1; Gedeon Richter
Эскапел Таблетки, 1,5 мг, блистер, № 1 Gedeon Richter
В 871 аптеке
от 340,12 грн
Цены в аптеках
Аводель таблетки, 1,5 мг, блистер, № 1; Inteli Generics Nord
Аводель Таблетки, 1,5 мг, блистер, № 1 Inteli Generics Nord
В 737 аптеках
от 164,14 грн
Цены в аптеках
Мирена внутриматочная система, 20 мкг/24 часа, с устройством для введения, с устройств. д/введ., № 1; Байер
Мирена Внутриматочная система, 20 мкг/24 часа, с устройством для введения, с устройств. д/введ., № 1 Байер
В 636 аптеках
от 2367,46 грн
Цены в аптеках
Джайдес® внутриматочная система с левоноргестрелом, 13,5 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 1; Bayer Oy
Джайдес® Внутриматочная система с левоноргестрелом, 13,5 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 1 Bayer Oy
В 325 аптеках
от 2082,71 грн
Цены в аптеках
Лергесан таблетки, 0,75 мг, блистер, № 2; SUN
Лергесан Таблетки, 0,75 мг, блистер, № 2 SUN
В 164 аптеках
от 208,62 грн
Цены в аптеках
Лергесан таблетки, 1,5 мг, блистер, № 1; SUN
Лергесан Таблетки, 1,5 мг, блистер, № 1 SUN
В 136 аптеках
от 232,00 грн
Цены в аптеках
Навела 1,5 таблетки, 1,5 мг, блистер, № 1; Zentiva
Навела 1,5 Таблетки, 1,5 мг, блистер, № 1 Zentiva
Нет в наличии
Эз-Ван таблетки, 1,5 мг, блистер, № 1; Naari
Эз-Ван Таблетки, 1,5 мг, блистер, № 1 Naari
Нет в наличии
Форма выпуска: таблетки, таблетки п/о, внутриматочная система.
ЛЕВОНОРГЕСТРЕЛ (LEVONORGESTRELUM)
CAS №: 797-63-7 C21H28O2
USPDDN: (–)-13-этил-17-гидрокси-18,19-динор-17α-прегн-4-ен-20-ин-3-он.
NLM: 13-этил-17α-этинил-17-гидроксигон-4-ен-3-он.
RTECS: 13-этил-17-α-этинил-17-β-гидрокси-4-гонен-3-он; или 13-этил-17-α-этинилгон-4-ен-17-β-ол-3-он; или 17-этинил-18-метил-19-нортестостерон; или 17-α-этинил-13-β-этил-17-β-гидрокси-4-эстрен-3-он.
Форма выпуска: таблетки, таблетки п/о, внутриматочная система.

гестаген; применяется в качестве посткоитального гормонального противозачаточного средства. Прием в разовой дозе 0,75 мг сразу после полового акта оказывает контрацептивное действие.

предупреждение беременности у женщин, которые имеют редкие половые контакты. Допустимая частота приема левоноргестрела в дозе 0,75 мг — не более 2–4 раз в течение 1 мес. В случае более частых половых контактов целесообразнее применять комбинированные гормональные противозачаточные средства или другие методы предупреждения беременности.

таблетки принимают сразу после полового акта. При повторном половом акте через 8 ч после приема 0,75 мг левоноргестрела дополнительно принимают в той же дозе.
Внутриматочная система с левоноргестрелом вводится в полость матки и действует эффективно в течение 5 лет. Начальная скорость выделения in vivo составляет 20 мкг/сут и через 5 лет снижается до 10 мкг/сут. Средняя за 5-летний период скорость выделения левоноргестрела составляет 14 мкг/сут.

заболевания печени и желчных протоков, наличие в анамнезе указания на желтуху в период беременности.

возможны тошнота, менструальноподобное кровотечение на 2–3-й день после приема левоноргестрела, уменьшающееся при приеме аскорбиновой кислоты и рутина. При обильном кровотечении перед повторным приемом требуется гинекологическое обследование.