Николаев (адрес не указан)
Доступно в 100 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
389,56
Экономия при брони: -47,20 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
396,70 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
403,99
Экономия при брони: -68,85 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
396,70 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
396,87
Экономия при брони: -118,73 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
402,30
Экономия при брони: -124,16 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
396,70 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
396,70 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
396,70 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
399,84
Экономия при брони: -114,78 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
397,86
Экономия при брони: -129,94 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
396,63
Экономия при брони: -128,71 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
397,32
Экономия при брони: -112,26 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
396,70 грн