Киев
Аводель (Avodel)

Аводель (Avodel)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 86 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
396,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
351,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
356,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
383,90
Экономия при брони: -7,20 грн
376,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
396,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
409,31
Экономия при брони: -139,99 грн
269,32 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
396,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
260,53 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
416,97
Экономия при брони: -22,26 грн
394,71 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
260,25 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
396,30
Экономия при брони: -19,60 грн
376,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
396,55
Экономия при брони: -127,23 грн
269,32 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
396,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
259,37 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
398,12
Экономия при брони: -128,36 грн
269,76 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
316,42 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
421,46
Экономия при брони: -145,65 грн
275,81 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
349,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
396,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
390,32
Экономия при брони: -74,94 грн
315,38 грн
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