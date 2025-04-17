Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 86 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
396,00 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
383,90
Экономия при брони: -7,20 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
396,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
409,31
Экономия при брони: -139,99 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
396,00 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
416,97
Экономия при брони: -22,26 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
396,30
Экономия при брони: -19,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
396,55
Экономия при брони: -127,23 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
396,00 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
398,12
Экономия при брони: -128,36 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
421,46
Экономия при брони: -145,65 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
396,00 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
390,32
Экономия при брони: -74,94 грн