Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 191 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
396,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
396,70 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
392,37
Экономия при брони: -17,83 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
396,70 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
354,00
Экономия при брони: -54,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
354,00
Экономия при брони: -31,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
376,50
Экономия при брони: -4,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
396,78
Экономия при брони: -13,27 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
387,22
Экономия при брони: -53,96 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
390,69
Экономия при брони: -149,95 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
390,00
Экономия при брони: -88,31 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 35 мин
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
396,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
379,47
Экономия при брони: -77,78 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
402,25
Экономия при брони: -63,25 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
415,53
Экономия при брони: -18,99 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Аводель таблетки 1.5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
354,00
Экономия при брони: -54,00 грн