Фармакодинамика.

Гидроксизином гидрохлорид является производным веществом дифенилметана, химически не связанным с фенотиазинами, резерпином, мепробаматом или бензодиазепинами.

Гидроксизина гидрохлорид не является депрессантом коры головного мозга, но его действие может быть связано с угнетением активности в некоторых ключевых зонах субкортикального участки центральной нервной системы.

Антигистаминное и бронходилатационное действия были продемонстрированы экспериментально и подтверждены клинически. Фармакологические и клинические исследования свидетельствуют о том, что гидроксизин в терапевтических дозах не повышает секрецию желудка или кислотность, и в большинстве случаев проявляет мягкую антисекреторную активностью. Уменьшение пузырьков и покраснение было продемонстрировано у здоровых взрослых добровольцев и у детей после внутрикожных инъекций гистамина или антигенов. Гидроксизин также проявил свою эффективность в облегчении зуда при различных формах крапивницы, экземы и дерматита.

При нарушениях функции печени антигистаминный эффект однократной дозы может быть продлен до 96 часов после приема.

Данные электроэнцефалографии у здоровых добровольцев демонстрируют анксиолитично-седативный профиль препарата. Анксиолитический эффект был подтвержден у больных при использовании различных классических психометрических тестов. Данные полисомнографии у пациентов в состоянии тревоги и пациентов с бессонницей, свидетельствуют об увеличении общего времени сна, сокращение общего времени ночных пробуждений и сокращения латентности сна после приема однократной или многократных ежедневных доз по 50 мг. Снижение тонуса мышц было продемонстрировано у пациентов в состоянии тревоги при применении ежедневной дозы 3×50 мг.

Не наблюдалось нарушений памяти. Не было симптомов отмены после 4 недель лечения у пациентов в состоянии тревоги.

В случае применения пероральных лекарственных форм антигистаминный эффект начинается приблизительно через 1 час. Седативный эффект для пероральных жидких форм начинается через 5–10 мин и через 30–45 мин — для таблеток.

Гидроксизин проявляет также спазмолитический и симпатолитический эффекты. Он имеет слабый аффинитет к мускариновым рецепторам. Гидроксизин демонстрирует мягкое анальгезирующее действие.

Фармакокинетика.

Абсорбция

Гидроксизин быстро всасывается из ЖКТ. Максимальная концентрация в плазме крови (Сmax) достигается через 2 часа после перорального приема. После применения одноразовых пероральных доз 25 мг и 50 мг у взрослых концентрации Cmax, как правило, составляет 30 и 70 нг/мл соответственно. После повторного введения один раз в день максимальные концентрации увеличиваются на 30%. Биодоступность гидроксизина при пероральном применении по сравнению с внутримышечным составляет около 80%.

Распределение

Гидроксизин широко распределяется в организме и обычно больше концентрируется в тканях, чем в плазме крови. У взрослых видимый объем распределения составляет 7 — 16 л/кг. Гидроксизин проникает в кожу после перорального приема. Как после однократного, так и после многократного приема концентрации гидроксизина в коже выше концентрации в сыворотке крови. Гидроксизин проходит через гематоэнцефалический и плацентарный барьеры, что приводит к большей концентрации у плода, чем у матери.

Метаболизм

Гидроксизин в значительной степени метаболизируется. Образование основного метаболита цетиризина, метаболита карбоновой кислоты (около 45% пероральной дозы) стимулируется алкогольдегидрогеназой. Этот метаболит обладает свойствами периферического H1-антагониста. Другие идентифицированные метаболиты включают N-деалкилований метаболит и О-деалкилований метаболит с периодом полувыведения 59 ч. Эти пути метаболизма опосредованы главным образом CYP3A4/5.

Выведение

Период полувыведения гидроксизина у взрослых составляет около 14 ч (диапазон -7–20 ч). Видимый общий клиренс организма, рассчитанный в ходе исследований, составляет 13 мл/мин/кг. Только 0,8% дозы выводится в неизмененном виде с мочой. Главный метаболит, цетиризин, выводится в неизмененном виде с мочой (25% гидроксизина, применяемого перорально).

Особые популяции.

Пациенты пожилого возраста

Фармакокинетика гидроксизина исследовалась у 9 здоровых испытуемых пожилого возраста (69,5 ± 3,7 года) после одного приема 0,7 мг/кг перорально. Период полувыведения гидроксизина удлинился до 29 часов, и видимый объем распределения увеличился до 22,5 л/кг. Рекомендуется уменьшить ежедневную дозу гидроксизина для пожилых пациентов.