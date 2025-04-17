Гидроксизин-ЗН (Hydroxyzine-ZN)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 18 аптеках в Чернигов
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
99,19
Экономия при брони: -2,98 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
102,31
Экономия при брони: -3,23 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
66,17
Экономия при брони: -2,67 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
99,10
Экономия при брони: -3,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
104,93
Экономия при брони: -5,93 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 114
1.2 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,13
Экономия при брони: -1,34 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Шевченко, 51
1.8 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
99,20
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека бам
Чернигов, ул. Теробороны, 4
2.3 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
99,20
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 161
2.5 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
99,20
Экономия при брони: -4,00 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Текстильников, 18
2.7 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
99,20
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 35
3.0 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Подорожник
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 33
3.0 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
99,20
Экономия при брони: -4,00 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 194
3.1 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,03
Экономия при брони: -1,33 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Всехсвятская, 5
3.1 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
99,20
Экономия при брони: -4,00 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Космонавтов, 9
3.2 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
99,20
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Еськова Курсанта, 10
3.3 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
104,02
Экономия при брони: -5,17 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Независимости, 42
4.7 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,03
Экономия при брони: -1,33 грн
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Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
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Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
99,21
Экономия при брони: -2,98 грн