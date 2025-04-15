Гидроксизин-ЗН (Hydroxyzine-ZN)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 90 аптеках в Львов
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
99,20
Экономия при брони: -4,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
99,20
Экономия при брони: -4,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
99,20
Экономия при брони: -4,60 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
99,10
Экономия при брони: -4,50 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
99,20
Экономия при брони: -4,60 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
99,20
Экономия при брони: -4,60 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
99,20
Экономия при брони: -4,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
99,20
Экономия при брони: -4,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
99,20
Экономия при брони: -4,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
99,20
Экономия при брони: -4,60 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
104,28
Экономия при брони: -9,35 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
99,20
Экономия при брони: -4,60 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
99,20
Экономия при брони: -4,60 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
102,54
Экономия при брони: -7,39 грн
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
99,20
Экономия при брони: -4,60 грн
Аптека бам
Львов, пл. Июльская, 10
1.2 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
99,20
Экономия при брони: -4,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Бортнянского, 28
1.3 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
99,20
Экономия при брони: -4,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Васильковского, 1
1.4 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
99,20
Экономия при брони: -4,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Руставели Шота, 44
1.5 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
99,20
Экономия при брони: -4,60 грн