Гидроксизин-ЗН (Hydroxyzine-ZN)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 29 аптеках в Николаев
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,13
Экономия при брони: -0,67 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
99,20
Экономия при брони: -2,00 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
99,20
Экономия при брони: -2,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
104,61
Экономия при брони: -13,48 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
99,20
Экономия при брони: -2,00 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
105,16
Экономия при брони: -14,03 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
99,20
Экономия при брони: -2,00 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 56
3.8 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
102,24
Экономия при брони: -3,39 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 20/1
4.0 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
69,39
Экономия при брони: -3,52 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/2
4.1 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
103,24
Экономия при брони: -4,40 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Декабристов, 16
4.1 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
104,22
Экономия при брони: -5,40 грн
Подорожник
Николаев, ул. Южная, 37
4.2 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
99,20
Экономия при брони: -2,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Богоявленский, 35/1
4.3 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
105,81
Экономия при брони: -6,76 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Южная, 39-Б
4.5 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
99,20
Экономия при брони: -2,00 грн
Подорожник
Николаев, просп. Богоявленский, 42-Б/1
4.5 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
99,20
Экономия при брони: -2,00 грн
Ощад аптека
Николаев, просп. Богоявленский, 42-А/1
4.6 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
99,20
Экономия при брони: -2,00 грн
Аптека бам
Николаев, просп. Мира, 1/10
4.8 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
99,20
Экономия при брони: -2,00 грн
Подорожник
Николаев, ул. Николаевская, 15/5
4.9 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
99,20
Экономия при брони: -2,00 грн
Подорожник
Николаев, ул. Строителей, 10/2
4.9 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
99,20
Экономия при брони: -2,00 грн