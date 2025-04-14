Гидроксизин-ЗН (Hydroxyzine-ZN)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 1932 аптеках в Днепр
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
66,17
Экономия при брони: -3,74 грн
В городах рядом
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 15
51.4 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Толока Профессора, 25
64.2 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
96,00
Экономия при брони: -4,80 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 29 мин
Запорожье, ул. Рустави, 2
64.5 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
105,84
Экономия при брони: -6,83 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Рустави, 2
64.5 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
103,95
Экономия при брони: -4,94 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Рустави, 1-В
64.6 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
102,21
Экономия при брони: -3,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Звенигородская, 1
64.6 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
99,20
Экономия при брони: -1,20 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 29 мин
Запорожье, ул. Вишневецкого Дмитрия, 4
64.6 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
99,20
Экономия при брони: -1,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сагайдачного Петра, 7
64.8 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
99,20
Экономия при брони: -1,20 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 59
64.8 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
105,17
Экономия при брони: -6,34 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Счастливая, 3
65.3 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
103,00
Экономия при брони: -3,92 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Счастливая, 3
65.4 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
105,21
Экономия при брони: -6,19 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 29 мин
Запорожье, ул. Счастливая, 7
65.4 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
99,20
Экономия при брони: -1,20 грн
Социальный проект благодия
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Счастливая, 9
65.5 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
103,63
Экономия при брони: -4,62 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
65.7 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
65.8 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
96,00
Экономия при брони: -4,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
65.8 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
99,20
Экономия при брони: -1,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
65.8 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
102,95
Экономия при брони: -8,02 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 29 мин
Вольнянск, ул. Бочарова, 15
67.2 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,13
Экономия при брони: -0,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Вольнянск, пер. Торговый, 17
67.5 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
66,17
Экономия при брони: -0,40 грн