Гидроксизин-ЗН (Hydroxyzine-ZN)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 69 аптеках в Киев
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 22 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
103,38
Экономия при брони: -7,34 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 22 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
1.9 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
99,21
Экономия при брони: -2,98 грн
Свк фарм
Закрыто
Открывается через 22 мин
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
2.2 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
93,00
Экономия при брони: -6,51 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 22 мин
Киев, ул. Ярославская, 56-А
2.3 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
99,21
Экономия при брони: -2,98 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 22 мин
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1-А
3.1 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 22 мин
Киев, ул. Татарская, 38-А
3.3 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Ощад аптека
Закрыто
Открывается через 22 мин
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 4
3.9 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
99,20
Экономия при брони: -2,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 22 мин
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 7
3.9 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается через 22 мин
Киев, просп. Берестейский, 26-А
3.9 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
99,20
Экономия при брони: -0,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 22 мин
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
4.1 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
103,26
Экономия при брони: -4,46 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 22 мин
Киев, бульв. Чоколовский, 23
5.3 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
99,20
Экономия при брони: -2,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 22 мин
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
5.3 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 22 мин
Киев, просп. Берестейский, 47
5.4 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
99,21
Экономия при брони: -2,98 грн
Здорова родина
Закрыто
Открывается через 22 мин
Киев, ул. Радужная, 25
5.9 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 22 мин
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 12-П
6.0 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
99,21
Экономия при брони: -2,98 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 22 мин
Киев, бульв. Бучмы Амвросия, 6-А
6.1 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
99,20
Экономия при брони: -2,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 22 мин
Киев, ул. Строителей (Днепровский), 43/12
6.2 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
103,75
Экономия при брони: -4,86 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 22 мин
Киев, ул. Инженерная, 1
6.3 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
99,21
Экономия при брони: -2,98 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, просп. Воскресенский, 36
6.4 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
99,21
Экономия при брони: -2,98 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 22 мин
Киев, ул. Кирилловская, 127
6.5 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
99,20
Экономия при брони: -0,50 грн