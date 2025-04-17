Гидроксизин-ЗН (Hydroxyzine-ZN)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Винница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, пер. 1-й Украинский, 5
3.4 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
99,20
Экономия при брони: -7,90 грн
В городах рядом
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ильинцы, ул. Ольшанская, 48-Д
52.7 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Брацлав, ул. Независимости, 3
56.2 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
97,19
Экономия при брони: -1,74 грн
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Казатин, ул. Героев Майдана, 14
58.5 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
64,46
Экономия при брони: -0,05 грн
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Летичев, ул. Соборная, 8
65.7 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
96,30
Экономия при брони: -0,59 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Летичев, ул. Ширпала Леонида, 13/1
65.7 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
99,20
Экономия при брони: -2,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Летичев, ул. Савицкого Юрия, 13
65.8 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
99,20
Экономия при брони: -2,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Тульчин, ул. Леонтовича Николая, 106
67.6 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Старая Синява, ул. Грушевского Михаила, 37-А
74.8 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Томашполь, ул. Гаврилюка Игоря, 129
76.2 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Деражня, ул. Мира, 38-Б
77.7 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Вапнярка, ул. Независимости, 78-А
80.4 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Тетиев, ул. Драча Ивана, 26-А
87.4 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Мурованые Куриловцы, ул. Соборная, 133/2-Б
91.1 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Виньковцы, ул. Патриотов Украины, 13/5
94.5 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
99,20
Экономия при брони: -0,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Виньковцы, ул. Центральная, 12
94.6 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Новая Ушица, ул. Подольская, 8
99.6 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
99,20
Экономия при брони: -5,40 грн
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Новая Ушица, ул. Подольская, 15/1
99.6 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается через 38 мин
Новая Ушица, ул. Защитников Украины, 43/1
100.1 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
99,20
Экономия при брони: -5,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Сквира, ул. Соборная, 12
100.9 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
99,20
Экономия при брони: -4,00 грн