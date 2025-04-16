Гидроксизин-ЗН (Hydroxyzine-ZN)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Кривой Рог
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Колачевского Сергея, 96
20.2 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Победы, 13
29.8 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
55,56
Экономия при брони: -6,34 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Победы, 35
30.2 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
В городах рядом
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Апостолово, ул. Центральная, 57
36.8 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
99,20
Экономия при брони: -3,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Апостолово, ул. Центральная, 68
36.8 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
99,20
Экономия при брони: -3,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Казанка, ул. Центральная, 36
42.0 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
99,20
Экономия при брони: -6,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Зеленодольск, пер. Молодежный, 10-Б
42.7 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
99,20
Экономия при брони: -3,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 41 мин
Пятихатки, ул. Александрийская, 55
60.3 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
97,50
Экономия при брони: -8,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Пятихатки, ул. Садовая, 101
60.6 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 28
60.9 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается через 41 мин
Покров, ул. Героев Украины, 6-Б
61.3 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 44/19
61.3 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
96,00
Экономия при брони: -4,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 47-А
61.6 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Вольногорск, ул. Центральная, 41
79.0 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
99,20
Экономия при брони: -3,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 31
83.1 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 41 мин
Никополь, ул. Электрометаллургов, 16-А
84.9 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
99,21
Экономия при брони: -3,51 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Никополь, ул. Усова, 47-А
85.0 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
99,20
Экономия при брони: -3,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Баштанка, ул. Юбилейная, 85-А
90.2 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Бобринец, ул. Независимости, 109
92.6 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Марганец, ул. Независимости, 12
98.5 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье