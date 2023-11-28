ГИДРОКСИЗИН (HYDROXYZINUM) Действующее вещество
анксиолитик, производное дифенилметана. Применяют при состояниях страха и беспокойства. Оказывает антигистаминное, спазмолитическое и слабое противорвотное действие.
невроз с двигательным возбуждением и ощущением страха у лиц пожилого возраста, проявления абстинентного синдрома у больных хроническим алкоголизмом, невроз у детей с выраженным психомоторным возбуждением; зудящий дерматоз, аллергический ринит; в качестве антиэметического и седативного средства в послеоперационный период.
взрослым при ощущении беспокойства назначают внутрь 50–100 мг 4 раза в сутки, при кожном зуде — 25 мг 3–4 раза в сутки, в качестве успокаивающего средства в послеоперационный период — 50–100 мг; детям в возрасте до 6 лет — 50 мг/сут, старше 6 лет — 50–100 мг/сут в несколько приемов, в послеоперационный период — 600 мг/кг.
повышенная чувствительность к гидроксизину; порфирия, глаукома, доброкачественная гиперплазия предстательной железы, период беременности.
возможны сонливость, сухость слизистой оболочки полости рта, запор, задержка мочи, нарушение аккомодации, повышение ЧСС, изменение ЭКГ, кожно-аллергические реакции, редко — возбуждение; при длительном приеме — нарушения гемопоэза.
в период лечения пациентам следует отказаться от потенциально опасных видов деятельности, требующих быстроты реакции, а также от употребления алкоголя.
потенцирует действие производных кумарина, депримирующих средств, усиливает антихолинергическое действие антигистаминных препаратов, нейролептиков и антидепрессантов.