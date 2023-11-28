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Активные вещества — “Г”ГИДРОКСИЗИН (HYDROXYZINUM)

ГИДРОКСИЗИН (HYDROXYZINUM) Действующее вещество

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Найдено: 2 препарата
Атаракс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, блистер, № 25; UCB Pharma
Атаракс® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, блистер, № 25 UCB Pharma
В 1051 аптеке
от 102,07 грн
Цены в аптеках
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, блистер, № 30; Здоровье
Гидроксизин-ЗН Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, блистер, № 30 Здоровье
В 157 аптеках
от 59,15 грн
Цены в аптеках
Форма выпуска: таблетки п/о.

анксиолитик, производное дифенилметана. Применяют при состояниях страха и беспокойства. Оказывает антигистаминное, спазмолитическое и слабое противорвотное действие.

невроз с двигательным возбуждением и ощущением страха у лиц пожилого возраста, проявления абстинентного синдрома у больных хроническим алкоголизмом, невроз у детей с выраженным психомоторным возбуждением; зудящий дерматоз, аллергический ринит; в качестве антиэметического и седативного средства в послеоперационный период.

взрослым при ощущении беспокойства назначают внутрь 50–100 мг 4 раза в сутки, при кожном зуде — 25 мг 3–4 раза в сутки, в качестве успокаивающего средства в послеоперационный период — 50–100 мг; детям в возрасте до 6 лет — 50 мг/сут, старше 6 лет — 50–100 мг/сут в несколько приемов, в послеоперационный период — 600 мг/кг.

повышенная чувствительность к гидроксизину; порфирия, глаукома, доброкачественная гиперплазия предстательной железы, период беременности.

возможны сонливость, сухость слизистой оболочки полости рта, запор, задержка мочи, нарушение аккомодации, повышение ЧСС, изменение ЭКГ, кожно-аллергические реакции, редко — возбуждение; при длительном приеме — нарушения гемопоэза.

в период лечения пациентам следует отказаться от потенциально опасных видов деятельности, требующих быстроты реакции, а также от употребления алкоголя.

потенцирует действие производных кумарина, депримирующих средств, усиливает антихолинергическое действие антигистаминных препаратов, нейролептиков и антидепрессантов.