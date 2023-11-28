взрослым при ощущении беспокойства назначают внутрь 50–100 мг 4 раза в сутки, при кожном зуде — 25 мг 3–4 раза в сутки, в качестве успокаивающего средства в послеоперационный период — 50–100 мг; детям в возрасте до 6 лет — 50 мг/сут, старше 6 лет — 50–100 мг/сут в несколько приемов, в послеоперационный период — 600 мг/кг.