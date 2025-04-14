Гидроксизин-ЗН (Hydroxyzine-ZN)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 34 аптеках в Одесса
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
99,20
Экономия при брони: -0,10 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
99,20
Экономия при брони: -0,10 грн
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
99,20
Экономия при брони: -0,10 грн
Подорожник
Одесса, ул. Преображенская, 82
3.6 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
99,20
Экономия при брони: -0,10 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
3.6 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
104,27
Экономия при брони: -5,22 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 126/128
3.8 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Подорожник
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
3.9 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
99,20
Экономия при брони: -0,10 грн
Подорожник
Одесса, ул. Европейская, 72
4.0 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
99,20
Экономия при брони: -0,10 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
104,89
Экономия при брони: -5,85 грн
Подорожник
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 56
4.5 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
99,20
Экономия при брони: -0,10 грн
Подорожник
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 71
4.7 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
99,20
Экономия при брони: -0,10 грн
Аптека бам
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 71
4.7 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
99,20
Экономия при брони: -0,10 грн
Подорожник
Одесса, ул. Канатная, 77
4.8 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
99,20
Экономия при брони: -0,10 грн
Подорожник
Одесса, ул. Филатова Академика, 80
5.1 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
99,20
Экономия при брони: -0,10 грн
Аптека бам
Одесса, дорога Фонтанская, 2
5.3 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
99,20
Экономия при брони: -0,10 грн
Подорожник
Одесса, просп. Леси Украинки, 16
5.4 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
99,20
Экономия при брони: -0,10 грн
Подорожник
Одесса, просп. Леси Украинки, 23
5.6 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
99,20
Экономия при брони: -0,10 грн
Подорожник
Одесса, ул. Филатова Академика, 27
5.9 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
99,20
Экономия при брони: -0,10 грн
Подорожник
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
6.6 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
99,20
Экономия при брони: -0,10 грн
Подорожник
Одесса, просп. Небесной Сотни, 5
8.1 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
99,20
Экономия при брони: -0,10 грн