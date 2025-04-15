Гидроксизин-ЗН (Hydroxyzine-ZN)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 62 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
96,00
Экономия при брони: -4,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
102,94
Экономия при брони: -7,43 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
69,13
Экономия при брони: -3,21 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
99,20
Экономия при брони: -1,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
99,20
Экономия при брони: -1,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
34,59
Экономия при брони: -1,66 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
102,67
Экономия при брони: -3,79 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
99,20
Экономия при брони: -1,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 12-В
3.1 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Центральный, 27
3.1 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
96,00
Экономия при брони: -4,80 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
3.2 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
105,23
Экономия при брони: -13,71 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
3.8 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
99,20
Экономия при брони: -1,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Крепостная, 42/10
3.8 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
3.8 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
96,00
Экономия при брони: -4,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
3.8 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 32
3.9 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
101,99
Экономия при брони: -6,09 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 51
3.9 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
105,64
Экономия при брони: -9,80 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 171-А
4.2 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
63,94
Экономия при брони: -3,20 грн
Элитфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
4.2 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
99,21
Экономия при брони: -8,01 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Святого Николая, 53-А
4.3 км
Гидроксизин-ЗН таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
103,93
Экономия при брони: -5,08 грн