Что такое окситоцин?

Окситоцин — это гормон, который синтезируется в гипоталамусе (в его паравентрикулярном ядре), а в дальнейшем аккумулируется в задней доле гипофиза (нейрогипофиз) и выделяется при воздействии определенных стимулов. По своей химической структуре он является олигопептидным гормоном, который содержит 9 аминоацильных остатков. В отличие от большинства гормонов, выделение окситоцина регулируется по принципу положительной обратной связи, то есть высвобождение окситоцина вызывает биологические эффекты, которые стимулируют еще большее высвобождение окситоцина. Эта обратная связь сравнима с таковой антидиуретического гормона (АДГ), также известного как вазопрессин (второй гормон, который аккумулируется и секретируется задней долей гипофиза), который после высвобождения демонстрирует механизм отрицательной обратной связи. Меньшее количество этого гормона будет высвобождаться после того, как он окажет свой биологический эффект (Osilla E.V., 2020).

Как действует окситоцин?

Экзогенный окситоцин индуцирует те же реакции в женских репродуктивных органах, что и эндогенный — стимулирует сократительную активность миометрия за счет индукции связанных с G-белком окситоциновых рецепторов. Активация этих рецепторов вызывает появление множества внутри- и межклеточных сигналов, связанных с повышением внутриклеточного уровня кальция. Регуляция секреции окситоцина происходит по принципу положительной обратной связи: высвободившийся окситоцин стимулирует сокращения матки, при этом стимулируются барорецепторы, которые, в свою очередь, подают сигнал о секреции большего количества окситоцина; именно это вызывает повышение как интенсивности, так и частоты схваток и обеспечивает механизм естественных родов. Головка плода давит на шейку матки, нервные импульсы от этого воздействия передаются в подкорковые структуры головного мозга матери, активируя задний гипофиз для секреции окситоцина. Затем этот окситоцин переносится с кровью в матку, чтобы еще больше усилить ее сокращения, и цикл продолжается до родов (Osilla E.V., 2020).

Окситоцин стимулирует сокращения не только миометрия, но также и миоэпителиальных клеток, выстилающих протоки молочной железы. Эта активность происходит в альвеолярных протоках. Результатом воздействия окситоцина является продвижение уже секретированного молока из альвеол в молочные протоки и синусы и выведение его через сосок. Положительная обратная связь также имеет отношение к рефлексу секреции молока. Ребенок при прикладывании к груди стимулирует процесс секреции окситоцина в кровь так же, как и при естественных родах (Osilla E.V., 2020).

Наконец, окситоцин также оказывает антидиуретическое и сосудорасширяющее действие, увеличивая церебральный, коронарный и даже почечный кровоток (Osilla E.V., 2020).

Клинический эффект окситоцина при в/в введении наступает практически мгновенно и продолжается до 1 ч, в то время как при в/м введении эффект наступает несколько позже (3–7 мин), однако и продолжается в течение 2–3 ч (инструкция МЗ Украины).

Когда применяется окситоцин?

В акушерстве применение окситоцина одобрено FDA в два периода — дородовой и послеродовой (Osilla E.V., 2020). В дородовой период окситоцин применяется с целью индукции родов, в частности для успешного родоразрешения через естественные родовые пути (Osilla E.V., 2020). Показаниями к индукции родов являются:

преждевременный разрыв плодных оболочек при отсутствии спонтанных схваток;

материнский/гестационный сахарный диабет;

преэклампсия (которая проявляется АГ или поражением почек);

эритробластоз плода;

дородовое кровотечение;

переношенная беременность (индукция проводится планово при сроке беременности более 42 нед).

В послеродовой период окситоцин одобрен FDA для изгнания плаценты в III период родов (Osilla E.V., 2020), а также для остановки послеродового гипотонического кровотечения (инструкция МЗ Украины).

Окситоцин применяется для индукции сократительной активности матки при экстренном кесаревом сечении. Важно учитывать, что в такой ситуации отмечается десенсибилизация окситоциновых рецепторов, так что для достижения эффекта требуется более высокая доза препарата (Шифман Е.М., 2017).

Кроме того, окситоцин применяется адъювантно для индукции сократительной активности матки при неполном или несостоявшемся аборте во II триместре (Osilla E.V., 2020).

Предостережения при применении окситоцина

Окситоцин противопоказан в случаях, когда противопоказаны вагинальные роды. К причинам противопоказаний относятся:

дистресс плода;

полное предлежание плаценты;

выпадение петель пуповины;

клинически узкий таз;

тяжелые сопутствующие соматические заболевания (инструкция МЗ Украины), в частности инвазивный рак шейки матки (Osilla E.V., 2020).

Высокие дозы окситоцина могут спровоцировать дискоординацию родовой деятельности, в результате чего может развиться такое осложнение, как разрыв матки. Кроме того, следует учитывать антидиуретический эффект окситоцина, который может обусловливать развитие опасной для жизни гиперволемии (Osilla E.V., 2020).

Окситоцин: интересные факты

В США ранее окситоцин применялся в качестве интраназальной смеси с целью стимулирования послеродового выброса молока. Другие показания к применению экзогенного окситоцина, не одобренные FDA, включают лечение отсроченного оргазма, индукцию сексуального возбуждения и терапию аутизма. Окситоцин давно известен как гормон, который участвует в регулировании социального поведения и установлении различных видов социального взаимодействия (Yang X., 2021).

Неизвестно, связано ли развитие аутизма с более низким уровнем эндогенного окситоцина по сравнению со здоровыми людьми, однако в результате исследований было установлено, что введение окситоцина детям с аутизмом, по-видимому, способствует развитию социальных навыков. Необходимы дальнейшие исследования в этом направлении с большим количеством участников (Rae M., 2021).

Перспективным направлением применения окситоцина считается лечение ожирения. В результате исследований установлено, что окситоцин снижает аппетит и повышает энергетический обмен, однако это направление его терапевтического применения также требует дальнейших исследований (Hong S.M., 2021).

Окситоцин: выводы

Направления клинического применения окситоцина не ограничиваются только акушерскими показаниями. Сегодня ведутся исследования других точек приложения клинических эффектов окситоцина, поскольку при недостаточной эндогенной секреции этого гормона возможно применение экзогенного препарата.

