Киев
Производители на букву “Ф”
Фармстандарт-Биолек
69 препаратов
69 препаратов
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Эктерицид®
Раствор для наружного применения 250 мл бутылка №1
Биолик Фарма
от
275,25
грн
в 335 аптеках
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Гидрокортизона ацетат
Суспензия для инъекций 25 мг/мл ампулы в блистере 2 мл пачка №10
Биолик Фарма
от
205,77
грн
в 319 аптеках
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Гепарин-Биолек
Раствор для инъекций 5000 ме/мл флакон 5 мл в пачке №5
Биолик Фарма
от
513,00
грн
в 283 аптеках
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Энкад-Биолек
Раствор для инъекций 3,5 % ампула 3 мл №10
Биолик Фарма
от
430,45
грн
в 161 аптеке
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Окситоцин-Биолек
Раствор для инъекций 5 ме/мл ампула 1 мл №10
Биолик Фарма
от
58,66
грн
в 33 аптеках
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Окситоцин
Раствор для инъекций 5 ме/мл ампула 1 мл в блистере в пачке №10
Биофарма ФЗ
от
39,90
грн
в 26 аптеках
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Лиолив-Биолек
Лиофилизат для эмульсии для инъекций флакон №1
Биолик Фарма
от
561,70
грн
в 22 аптеках других городов
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Липин-Биолек
Лиофилизат для эмульсии 500 мг флакон №1
Биолик Фарма
от
737,50
грн
в 18 аптеках
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Трописетрон
Раствор для инъекций и инфузий 1 мг/мл ампула 5 мл №5
Биолик Фарма
от
317,00
грн
в 10 аптеках
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Цитохром-С
Раствор для инъекций 0,25 % ампула 4 мл №10
Биолик Фарма
от
1723,04
грн
в 8 аптеках
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Дитилин-Биолек
Раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Биолик Фарма
от
84,00
грн
в 3 аптеках других городов
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Липин-Биолек
Лиофилизат для эмульсии 500 мг бутылка №1
Биолик Фарма
от
794,40
грн
в 2 аптеках других городов
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