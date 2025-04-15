Львов (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках в Львов
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
113,40
Экономия при брони: -18,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Горской, 9
1.2 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
99,20
Экономия при брони: -4,30 грн
Подорожник
Львов, ул. Васильковского, 1
1.4 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
96,90
Экономия при брони: -2,00 грн
Подорожник
Львов, ул. Чупринки Генерала, 84
1.5 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
98,80
Экономия при брони: -3,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Сахарова Академика, 45
2.0 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
97,00
Экономия при брони: -2,10 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 95
2.6 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
98,80
Экономия при брони: -3,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 171
2.7 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
98,80
Экономия при брони: -3,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Панаса Мирного, 24
3.2 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
97,00
Экономия при брони: -2,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Владимира Великого, 27
3.4 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
98,80
Экономия при брони: -3,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Орлика Филиппа, 4
4.0 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Біла ромашка
Львов, ул. Научная, 35-А
4.3 км
Окситоцин-Биолек раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биолик Фарма
77,40
Экономия при брони: -2,32 грн
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 364
5.8 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
49,40
Экономия при брони: -1,95 грн
Аптека бам
Львов, ул. Сыховская, 8
6.0 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
98,80
Экономия при брони: -3,90 грн
Любисток
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 163
2.6 км
Окситоцин-Биолек раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биолик Фарма
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Подорожник
Солонка, ул. Стрыйская, 1-К
9.8 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Подорожник
Жолква, ул. Львовская, 22
24.3 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
88,92
Экономия при брони: -0,90 грн
Аптека бам
Новояворовск, ул. Бандеры Степана, 21-А
33.0 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Подорожник
Буск, ул. Львовская, 40-А
43.3 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
99,20
Экономия при брони: -1,80 грн
Подорожник
Рава-Русская, ул. 1-го Ноября, 5
52.2 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Аптека низких цен
Золочев, ул. Шашкевича, 8
63.5 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
104,48
Экономия при брони: -6,97 грн
Подорожник
Дрогобыч, ул. Гончара Олеся, 2/2
64.1 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ