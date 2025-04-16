Киев
Окситоцин (Oxytocin)

Окситоцин (Oxytocin)

Николаев (адрес не указан)
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Доступно в 4 аптеках в Николаев
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
39,52 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, ул. Кропивницкого Марка, 44-А
4.1 км
Окситоцин-Биолек раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биолик Фарма
71,20 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Богоявленский, 41
4.3 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
14,18 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 17 мин
Николаев, ул. Космонавтов, 60
4.5 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
10,27
Экономия при брони: -0,52 грн
9,75 грн
Медпрепараты
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, просп. Центральный, 255
4.6 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
31,15
Экономия при брони: -1,90 грн
29,25 грн
В городах рядом
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Коблево, ул. Одесская, 2/4
66.3 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
67,05 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Южное, перек. Григорьевского десанта / Химиков, 30/16-Е
75.4 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
7,31 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 09:00
Южное, ул. Новобилярская, 22/1-Б
76.0 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
98,10 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Березнеговатое, ул. Мира, 77
77.7 км
Окситоцин-Биолек раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биолик Фарма
85,33 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Березнеговатое, пл. Соборно-Николаевская, 2
77.7 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
97,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Вознесенск, ул. Строителей, 5
88.6 км
Окситоцин-Биолек раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биолик Фарма
71,21 грн
Аптека enter
Открыто
Закроется через 47 мин
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 62
97.4 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
113,20 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Иличанка, ул. Школьная, 43
97.5 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
73,10 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 128
97.5 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
68,11 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 159
97.5 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
71,65 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 118
98.0 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
48,65 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 30
98.2 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
97,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 114/5
98.4 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
79,50 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Палия Семена, 98
98.6 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
50,25 грн
Милана
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Ойстраха Давида, 2
98.9 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
85,60 грн
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