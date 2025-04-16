Николаев (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Николаев
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Кропивницкого Марка, 44-А
4.1 км
Окситоцин-Биолек раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биолик Фарма
Мед-сервис
Николаев, просп. Богоявленский, 41
4.3 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 17 мин
Николаев, ул. Космонавтов, 60
4.5 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
10,27
Экономия при брони: -0,52 грн
Медпрепараты
Николаев, просп. Центральный, 255
4.6 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
31,15
Экономия при брони: -1,90 грн
В городах рядом
Аптека акс социальная
Коблево, ул. Одесская, 2/4
66.3 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Аптека акс социальная
Южное, перек. Григорьевского десанта / Химиков, 30/16-Е
75.4 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 09:00
Южное, ул. Новобилярская, 22/1-Б
76.0 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Бажаемо здоровья
Березнеговатое, ул. Мира, 77
77.7 км
Окситоцин-Биолек раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биолик Фарма
Подорожник
Березнеговатое, пл. Соборно-Николаевская, 2
77.7 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Бажаемо здоровья
Вознесенск, ул. Строителей, 5
88.6 км
Окситоцин-Биолек раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биолик Фарма
Аптека enter
Открыто
Закроется через 47 мин
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 62
97.4 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Аптека акс социальная
Иличанка, ул. Школьная, 43
97.5 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Аптека акс социальная
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 128
97.5 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Аптека низких цен
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 159
97.5 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Палия Семена, 118
98.0 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 30
98.2 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Подорожник
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 114/5
98.4 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Палия Семена, 98
98.6 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Милана
Одесса, ул. Ойстраха Давида, 2
98.9 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ