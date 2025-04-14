Днепр (адрес не указан)
Доступно в 17 аптеках в Днепр
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
103,18
Экономия при брони: -5,67 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 10
4.5 км
Окситоцин-Биолек раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биолик Фарма
93,85
Экономия при брони: -5,30 грн
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
103,35
Экономия при брони: -5,84 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 82
4.6 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
59,28
Экономия при брони: -0,36 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 68
5.8 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
79,04
Экономия при брони: -0,48 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 119
6.7 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
8.5 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
10,15
Экономия при брони: -0,40 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 21 мин
Днепр, ул. Набережная Победы, 102-Д
8.6 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 2
8.7 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 3
8.8 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Березинская, 19
8.9 км
Окситоцин-Биолек раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биолик Фарма
93,77
Экономия при брони: -5,22 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 30-Д
9.5 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
102,88
Экономия при брони: -5,37 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 23
9.8 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
51,78
Экономия при брони: -3,02 грн
Окситоцин-Биолек раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биолик Фарма
110,43
Экономия при брони: -6,45 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Паникахи, 119-Б
9.8 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 40
10.1 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
101,59
Экономия при брони: -4,08 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Слобожанский, 89
10.2 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Семафорная, 28
13.2 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
103,55
Экономия при брони: -6,04 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 21 мин
Днепр, ул. Осьмака Кирилла, 29
13.8 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Романовского, 75-А
17.3 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
В городах рядом
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Слобожанское, ул. Владимирская, 1
12.4 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Конституции, 17-Г
21.7 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ