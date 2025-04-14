Харьков (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках в Харьков
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 38
3.8 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 64
5.3 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, просп. Героев Харькова, 144
6.0 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
93,06
Экономия при брони: -5,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, просп. Славы, 1
6.7 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
104,04
Экономия при брони: -6,53 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 94-А
8.1 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
8.5 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Городская семейная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 3
10.3 км
Окситоцин-Биолек раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биолик Фарма
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Аптека твого миста
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 3-А
10.3 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
В городах рядом
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 07:30
Мерефа, ул. Днепровская, 148-Г
23.5 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ольшаны, ул. Центральная, 1-Е
27.0 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чугуев, ул. Харьковская, 127
35.8 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Печенеги, ул. Независимости, 50-А
51.3 км
Окситоцин-Биолек раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биолик Фарма
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Краснокутск, ул. Горянская, 2-А
77.5 км
Окситоцин-Биолек раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биолик Фарма
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Чутово, ул. Набережная, 1-Г
83.9 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Кегичевка, ул. Мира, 30-А
85.6 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
98,80
Экономия при брони: -0,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Карловка, ул. Полтавский Шлях, 42/2
99.5 км
Окситоцин-Биолек раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биолик Фарма
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Лозовая, ул. Соборная, 7
122.5 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, просп. Мира, 30-А
128.1 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Соборности, 66-В
130.4 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Соборности, 76
130.6 км
Окситоцин-Биолек раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биолик Фарма
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Зеньковская, 4-А
130.6 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ