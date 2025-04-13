Киев (адрес не указан)
Доступно в 33 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Окситоцин-Биолек раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биолик Фарма
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Окситоцин-Биолек раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биолик Фарма
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Окситоцин-Биолек раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биолик Фарма
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Фармация
Закрыто
Открывается через 7 мин
Киев, ул. Пимоненко Николая, 10
2.4 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Липковского Василия, 3
3.0 км
Окситоцин-Биолек раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биолик Фарма
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Соломенская, 33
4.1 км
Окситоцин-Биолек раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биолик Фарма
Бажаемо здоровья
Киев, перек. Деревлянская / Белорусская, 12/42
4.1 км
Окситоцин-Биолек раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биолик Фарма
Біла ромашка
Киев, ул. Антоновича, 176
4.3 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
86,90
Экономия при брони: -2,61 грн
Аптекарь
Киев, ул. Преображенская, 8-Б
4.6 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Бажаемо здоровья
Киев, просп. Науки, 4
5.1 км
Окситоцин-Биолек раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биолик Фарма
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Бажаемо здоровья
Киев, просп. Воздушных Сил, 48/2
5.3 км
Окситоцин-Биолек раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биолик Фарма
Подорожник
Киев, ул. Кирилловская, 109-В/1
5.5 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Подорожник
Киев, просп. Оболонский, 6-А
5.8 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Подорожник
Киев, ул. Березняковская, 36-Ж
6.1 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
113,40
Экономия при брони: -11,60 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Ушинского, 23
6.2 км
Окситоцин-Биолек раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биолик Фарма
Біла ромашка
Киев, ул. Инженерная, 1
6.3 км
Окситоцин-Биолек раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биолик Фарма
106,60
Экономия при брони: -3,20 грн
Подорожник
Киев, просп. Тычины Павла, 18-В
6.3 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Аптека низких цен
Киев, ул. Кирилловская, 125
6.3 км
Окситоцин-Биолек раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биолик Фарма
Аптека низких цен
Киев, ул. Гетмана Павла Полуботка, 11
6.5 км
Окситоцин-Биолек раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биолик Фарма
111,48
Экономия при брони: -6,01 грн
Бажаемо здоровья
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 27
6.6 км
Окситоцин-Биолек раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биолик Фарма