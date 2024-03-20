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Активные вещества — “О”ОКСИТОЦИН (OXYTOCINUM)

ОКСИТОЦИН (OXYTOCINUM) Действующее вещество

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Найдено: 3 препарата
Окситоцин раствор для инъекций, 5 ме, ампула, 1 мл, № 5; Gedeon Richter
Окситоцин Раствор для инъекций, 5 ме, ампула, 1 мл, № 5 Gedeon Richter
В 757 аптеках
от 87,73 грн
Цены в аптеках
Окситоцин-Биолек раствор для инъекций, 5 ме/мл, ампула, 1 мл, № 10; Биолик Фарма
Окситоцин-Биолек Раствор для инъекций, 5 ме/мл, ампула, 1 мл, № 10 Биолик Фарма
В 58 аптеках
от 57,85 грн
Цены в аптеках
Окситоцин раствор для инъекций, 5 ме/мл, ампула, 1 мл, в блистере в пачке, в блистере в пачке, № 10; Биофарма ФЗ
Окситоцин Раствор для инъекций, 5 ме/мл, ампула, 1 мл, в блистере в пачке, в блистере в пачке, № 10 Биофарма ФЗ
В 36 аптеках
от 69,55 грн
Цены в аптеках
Форма выпуска: р-р для инъекций.

циклический октапептид с боковой цепью. Окситоцин оказывает стимулирующее действие на мышцы матки, повышает сократительную активность и тонус миометрия. Синтетический окситоцин обладает всеми биологическими свойствами, присущими естественному гормону, выделяемому задней долей гипофиза, но не вызывает развития побочных эффектов, свойственных препаратам, содержащим натуральный окситоцин.

индукция родов, стимуляция родовой деятельности при первичной и вторичной ее слабости, а также — с осторожностью — в первый и во второй период родов; профилактика и лечение плацентарного и атонического маточного кровотечения (в случае проведения кесарева сечения окситоцин вводят в мышцы матки); недостаточная инволюция матки в послеродовой период — для контроля за субинволюцией и кровотечением; неполный или септический аборт; маточное кровотечение (после установления гистологического диагноза).

обычно вводят в/м. Если терапевтический эффект не достигнут или необходимо более быстрое действие, прибегают к в/в медленному введению окситоцина. Как в/м, так и в/в окситоцин вводят в дозе 1–3 МЕ. При кесаревом сечении окситоцин вводят в мышцы матки в дозе 5 МЕ. По гинекологическим показаниям окситоцин назначают п/к или в/м в дозе 5–10 МЕ.

несоответствие размеров плода и таза роженицы; поперечное положение плода; угрожающий разрыв матки.

тошнота, рвота, экстрасистолия, брадикардия.

окситоцин с осторожностью применяют в комбинации с симпатомиметическими средствами.