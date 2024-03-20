индукция родов, стимуляция родовой деятельности при первичной и вторичной ее слабости, а также — с осторожностью — в первый и во второй период родов; профилактика и лечение плацентарного и атонического маточного кровотечения (в случае проведения кесарева сечения окситоцин вводят в мышцы матки); недостаточная инволюция матки в послеродовой период — для контроля за субинволюцией и кровотечением; неполный или септический аборт; маточное кровотечение (после установления гистологического диагноза).