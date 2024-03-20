ОКСИТОЦИН (OXYTOCINUM) Действующее вещество
циклический октапептид с боковой цепью. Окситоцин оказывает стимулирующее действие на мышцы матки, повышает сократительную активность и тонус миометрия. Синтетический окситоцин обладает всеми биологическими свойствами, присущими естественному гормону, выделяемому задней долей гипофиза, но не вызывает развития побочных эффектов, свойственных препаратам, содержащим натуральный окситоцин.
индукция родов, стимуляция родовой деятельности при первичной и вторичной ее слабости, а также — с осторожностью — в первый и во второй период родов; профилактика и лечение плацентарного и атонического маточного кровотечения (в случае проведения кесарева сечения окситоцин вводят в мышцы матки); недостаточная инволюция матки в послеродовой период — для контроля за субинволюцией и кровотечением; неполный или септический аборт; маточное кровотечение (после установления гистологического диагноза).
обычно вводят в/м. Если терапевтический эффект не достигнут или необходимо более быстрое действие, прибегают к в/в медленному введению окситоцина. Как в/м, так и в/в окситоцин вводят в дозе 1–3 МЕ. При кесаревом сечении окситоцин вводят в мышцы матки в дозе 5 МЕ. По гинекологическим показаниям окситоцин назначают п/к или в/м в дозе 5–10 МЕ.
несоответствие размеров плода и таза роженицы; поперечное положение плода; угрожающий разрыв матки.
тошнота, рвота, экстрасистолия, брадикардия.
окситоцин с осторожностью применяют в комбинации с симпатомиметическими средствами.