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Окситоцин (Oxytocin)

Окситоцин (Oxytocin)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 33 аптеках в Одесса
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 18:00
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
99,10 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
74,50 грн
Окситоцин-Биолек раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биолик Фарма
8,39 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
3.4 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
58,38 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 82
3.6 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
69,16
Экономия при брони: -13,51 грн
55,65 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Греческая, 46
3.6 км
Окситоцин-Биолек раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биолик Фарма
70,04 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 132/1
3.7 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
14,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
3.9 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
21,50 грн
Верона
Открыто
Закроется в 23:00
Одесса, ул. Бабаджаняна Маршала, 21
4.4 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
107,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Радостная, 23-А
4.9 км
Окситоцин-Биолек раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биолик Фарма
81,80 грн
Аптека enter
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, ул. Среднефонтанская, 34-А
5.2 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
77,52 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, дорога Фонтанская, 2
5.3 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
98,80
Экономия при брони: -19,30 грн
79,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 47/1
5.3 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
102,93
Экономия при брони: -5,42 грн
97,51 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 18:00
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 1
5.6 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
97,30 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 1/1
6.0 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
36,55 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Танцюры Евгения, 33
6.2 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
29,24 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Космонавтов, 9
6.2 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
29,04 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Одесса, ул. Космонавтов, 28/1
6.3 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
102,61
Экономия при брони: -5,10 грн
97,51 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Космонавтов, 15
6.4 км
Окситоцин-Биолек раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биолик Фарма
98,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Добровольцев, 10/2
6.5 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
50,65
Экономия при брони: -1,90 грн
48,76 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Космонавтов, 38-А
6.6 км
Окситоцин-Биолек раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биолик Фарма
96,30 грн
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