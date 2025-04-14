Одесса (адрес не указан)
Доступно в 33 аптеках в Одесса
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Окситоцин-Биолек раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биолик Фарма
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
3.4 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Подорожник
Одесса, ул. Преображенская, 82
3.6 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
69,16
Экономия при брони: -13,51 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Греческая, 46
3.6 км
Окситоцин-Биолек раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биолик Фарма
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 132/1
3.7 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Аптека низких цен
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
3.9 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Верона
Одесса, ул. Бабаджаняна Маршала, 21
4.4 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Радостная, 23-А
4.9 км
Окситоцин-Биолек раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биолик Фарма
Аптека enter
Одесса, ул. Среднефонтанская, 34-А
5.2 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Аптека бам
Одесса, дорога Фонтанская, 2
5.3 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
98,80
Экономия при брони: -19,30 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Филатова Академика, 47/1
5.3 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
102,93
Экономия при брони: -5,42 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 1
5.6 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 1/1
6.0 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Танцюры Евгения, 33
6.2 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Космонавтов, 9
6.2 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Аптека низких цен
Одесса, ул. Космонавтов, 28/1
6.3 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
102,61
Экономия при брони: -5,10 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Космонавтов, 15
6.4 км
Окситоцин-Биолек раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биолик Фарма
Аптека низких цен
Одесса, ул. Добровольцев, 10/2
6.5 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
50,65
Экономия при брони: -1,90 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Космонавтов, 38-А
6.6 км
Окситоцин-Биолек раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биолик Фарма