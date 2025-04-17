Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках в Чернигов
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Окситоцин-Биолек раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биолик Фарма
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Окситоцин-Биолек раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биолик Фарма
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Летная, 19
2.4 км
Окситоцин-Биолек раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биолик Фарма
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Теробороны, 11
2.5 км
Окситоцин-Биолек раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биолик Фарма
Мед-сервис
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.6 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.7 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Мед-сервис
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 8
3.1 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Мед-сервис
Чернигов, ул. Пухова, 142
3.8 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Свит здоровья зжс
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 168-Б
2.7 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Аптека
Чернигов, ул. Волковича, 25
3.4 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
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Городская семейная аптека
Славутич, кв-л Полесский, 3
36.8 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Подорожник
Городня, ул. Черниговская, 15
48.6 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Подорожник
Нежин, ул. Гоголя, 2-А
64.7 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
113,40
Экономия при брони: -11,70 грн
Подорожник
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 3-Г
64.9 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Подорожник
Носовка, ул. Вокзальная, 1
65.4 км
Окситоцин раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Бажаемо здоровья
Борзна, ул. Независимости, 5/1
83.5 км
Окситоцин-Биолек раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биолик Фарма
Аптека твоей родини
Бобровица, ул. Независимости, 25
84.7 км
Окситоцин-Биолек раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биолик Фарма
Бажаемо здоровья
Бобровица, ул. Независимости, 15-Д
84.8 км
Окситоцин-Биолек раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биолик Фарма
Бажаемо здоровья
Ичня, ул. Героев Майдана, 7-А
104.4 км
Окситоцин-Биолек раствор для инъекций 5 МЕ/мл ампула 1 мл №10
Биолик Фарма